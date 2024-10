Toncseff Zsolt

Kevermes SE–Kunágotai TE 3–3 (1–1)

Kevermes, 110 néző. Vezette: Bálint Zoltán.

Kevermes: Bauer O. – Kovács J., ifj. Bauer (Fehérvári), Orosz, Jegyinák, Horváth Gy. (Boda), Kócs, Lakatos S. (Torma), Mag T., Kiss K., Mag Z. Edző: id. Bauer Károly.

Kunágota: Csomós – Csatlós, Hajdú Á. (Sárvári Á.), Sóstai, Kovács Gy., Puporka, Varga B. (Korpa), Balog E., Mészár, Hrobár, Szemők (Egri). Játékos-edző: Korpa János.

Gólszerző: Mag Z. (37.), Kócs (66.), ifj. Bauer (74.), ill. Varga B. (17., 72.), Puporka (76.).

Id. Bauer Károly: – A mérkőzés elején eldönthettük volna, de kihagytuk a helyzeteinket, utána pedig nekünk kellett az eredmény után futni. A második félidőben már pontosabbak voltunk, kétszer is vezetést szereztünk, még is csak egy pontot tudtunk itthon tartani a lelkes kunágotaiak ellen.

Korpa János: – Amelyik csapat kétszer is feláll hátrányból, az rászolgál az egyik pontra. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, hiszen sérülés miatt változtatni kellett a csapat szerkezetén, de minden játékos odatette magát. Nem sokan raboltak még pontot Kevermesről, nekünk ez sikerült.

Samu Hajnalka

