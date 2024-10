Kondorosi TE (6.)–Orosházi MTK-ULE (2.)

Janis János, a Kondorosi TE edzője: – A múlt héten kis szerencsével akár pontot is szerezhettünk volna az Előre otthonában, ám azt az iramot, amit a lila-fehérek kilencven percig diktáltak még szokni kell. Megint nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert azt az Orosházát fogadjuk, amelyik még veretlen a bajnokságban. Dobogós céljaik vannak, amit a játékosállomány ismeretében meg is lehet érteni. Nagyon régen nyertünk már, ezért bátrabb támadójátékot szeretnénk nyújtani, mivel nekünk ezen a meccsen semmi vesztenivalónk nincs. Viszont ha ott akarunk maradni a tabella első felében, akkor minden pontért harcolnunk kell.

Mezőhegyesi SE (4.)–Szeghalmi FC (12.)

Rotár Péter, a Mezőhegyesi SE edzője: – A szénási mérkőzés első félideje rendben volt, a másodikban már visszaesett a színvonal, de a győzelmünk teljesen megérdemelt. A Szeghalom sokkal többre hivatott, mint amit a tabella mutat, hiszen játékoskerete és az edzője is adott ahhoz, hogy sikeresebb legyen. Valami azonban hiányzik, dehogy ez mi lehet, arra lehetőleg csak egy héttel később derüljön fény. Hazai pályán szeretnénk folytani jó szériánkat, de ehhez fegyelmezetten és koncentráltan kell játszanunk. Számítunk lelkes szurkolóinkra, és a támogatásukra.

Nagyszénás SE (11.)–Gyomaendrődi FC (8.)

Tasi Róbert, a Nagyszénás SE edzője: – Mivel az elmúlt időszakban is itt dolgoztam a klubnál, így jól ismerem a csapatot. Elsődlegesen az a cél, hogy megfelelő legyen a hozzáállás. A mérkőzést három edzés előzte meg, igyekszünk pár dolgot gyakorolni, picit másabb felállást kipróbálni, bár nagy dolgokat ennyi idő alatt még nem lehet csinálni. Nincs nagy nyomás a csapaton, látszik a srácokon, hogy tudják, a csapattal előrébb is lehetnének a tabellán. Szeretnénk legalább a hatodik helyig felaraszolni, s mivel sok a forma-forma csapat, erre meg is van minden esélyünk.