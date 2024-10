A Budapest Honvéd egyértelműen a történelme legsötétebb oldalait írja ezekben a hónapokban. Egy sokszoros magyar bajnok számára már a másodosztályú szereplés sem számít túl nagy dicsőségnek, az pedig pláne nem, hogy ott a kiesés ellen kell játszania, noha az egyik legeredményesebb honi akadémiát tudhatja a holdudvarában.

A Honvéd ellen legalább olyan elánnal kell játszaniuk a liláknak, mint tették azt a Szentlőrinc ellen. Archív fotó: Kiss Zoltán

Csak egy csapatot előz meg a Honvéd

Az eddig megszerzett hét pontja ennek ismeretében elég csekély, és csak a Tatabánya megelőzéséhez elegendő. Az idáig vezető út a hibás szakmai döntések sorozatának tulajdonítható. Közéjük tartozott Csertői Aurél vezetőedző felállítása is a harmadik fordulót követően. Vele addig négy pontot szerzett a kispesti együttes, azóta Laczkó Zsolt irányításával hármat! A második csapattól feljebb lépő szakember régi ismerőse a csabai klubnak, hiszen a 2015-2016-os legutóbbi élvonalbeli szerepvállalás idején 29 bajnoki mérkőzésen lépett pályára az Előre mezében.

– Tény, hogy nincs túlságosan jó passzban az ellenfelünk, ennek ellenére a játékosállománya alapján képes lehet bármikor átszakítani saját maga korlátait. Tisztában vagyunk vele, hogy egyetlen riválist sem lehet félvállról venni, szerepeljen bárhogyan is, ebben az osztályban nincsenek előre lefutott meccsek, bárki elkaphat bárkit. Ennek szellemében készültünk egész héten, bízva abban, hogy eredményesek lehetünk – fogalmazott Csató Sándor, a csabaiak vezetőedzője.

A közvetlenül a fővárosiak előtt álló Előre teljesítményét leginkább a két újonc riválishoz kell mérni az év harmadánál. Az osztályozón jobbnak bizonyuló Tatabányánál a jelek szerint sikeresebben építkezett, a listavezető Kisvárdával azonos ponttal rendelkező Szentlőrinctől viszont érthető, hogy alaposan elmaradt.

– Elég a tabellára nézni, az elárulja, hogy a problémánk a gólszerzés terén akad. Hiába vannak meg minden mérkőzésen a helyzeteink, azokat nem tudjuk kellő hatékonysággal értékesíteni, hátul pedig – ahol egyébként kellően stabilak vagyunk – egyetlen hiba is végzetes lehet ezáltal. Sajnos így volt ez Szegeden is, ahol az utolsó húsz perc jó játéka kevésnek bizonyult a pontszerzéshez, ezzel együtt a játékosaink teljesítményével elégedett lehettem – fűzte hozzá a szakvezető, aki szerint hétvégén is alaposan meg kell dolgozni majd egy jó eredményért.