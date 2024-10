A Hód Kupa meglehetően sokszínű volt az indulók tekintetében. Tíz romániai és egy szerbiai klub résztvevői nemzetközi szintre emelték az idei viadalt. De nem csak ez jelentett színvonal emelkedést, hanem az is, hogy néhány magyar válogatott, olimpiai nagyágyú is a vásárhelyi viadalt választotta a fővárosi helyett, így a nagyérdemű a Dél-Alföldön láthatta úszni többek között Kapás Boglárkát, Telegdy Ádámot, Zombori Gábort...

A Hód Kupa békéscsabai résztvevői sikeresen szerepeltek

Hód Kupa hat viharsarki műhellyel

Az eseményen Békés vármegyéből hat egyesület delegálta legjobbjait, a legnépesebb küldöttséggel ezúttal is a Békéscsabai Előre Úszó Klub érkezett a városba, szám szerint 29 fiatal próbált szerencsét. A Gyulai Várfürdőt 12, a Gyomaendrődi Körös Úszó Egyesületet hat, az Orosházi Úszó Egyesületet kettő, a Tótkomlósi Úszó Egyesületet négy, a Gyulai Triton SE-t egy úszó képviselte.

Kupaviadal lévén pontversenyt is hirdettek, amelynek az élén két helyi klub, a Hód Úszó SE (1034 pont) és a NICS-Hódmezővásárhelyi SÚVC (893) végzett, megelőzve a Budapesti Honvéd SE csapatát (458). Szűkebb pátriánkból 8. lett a Békéscsaba (318), 14. a Gyulai Várfürdő (193), 20. a Tótkomlós (76), 28. az Orosháza (23), 32. a Gyomaendrőd (6).

Hazaiak az éremtábla élén

Az éremtábla eleje pedig így fest: 1. Hód Úszó SE (47 arany-, 34 ezüst-, 27 bronzérem), 2. NICS-Hódmezővásárhelyi SÚVC (37 arany-, 30 ezüst-, 21 bronzérem), 3. Budapesti Honvéd SE (18 arany-, 18 ezüst-, 16 bronzérem), 16. Ami pedig a Békés vármegyeieket illeti: 7. Békéscsaba (12 arany-, 9 ezüst-, 5 bronzérem), 13. Gyulai Várfürdő (6 arany-, 6 ezüst és 6 bronzérem), 26. Tótkomlós (két ezüst-, egy bronzérem), 29. Orosháza (egy bronzérem).

A csabaiak akár előkelőbb helyen is zárhattak volna mindkét összevetésben, ám mint oly sokszor, ezúttal is a kétnapos versenynek csak az első napján álltak rajthoz. Ennek okáról és a viadalon elért eredményekről így beszélt a fiatalok edzője, idősebb Petróczki Zsombor: – Az aranyjelvényes szint elérését kizárólag ötvenes medencében lehet teljesíteni, ami klubunknak jelentős bevételt eredményezhet. Amúgy is, akik elérhető közelségbe kerültek idén az aranyjelvényhez, szinte mindenki teljesítette. Most inkább arra volt jó ez a viadal, hogy a decemberi rövidpályás országos utánpótlás-bajnokságra hangolódjunk. A gyermek, serdülő és ifjúsági rövidpályás országos bajnoksághoz szükséges szintidőket is sokan teljesítették már klubunkból, pedig nem volt egyszerű feladat, olyan szigorúak voltak az idei elvárások. Mondhatni, országosan a ranglisták első húsz helyezettjének van meg leginkább a szintje. Az elmúlt hétvégi esemény arra volt leginkább jó, hogy edződjünk egy kicsit, szokjuk a rövidebb medencét. De amúgy is ez már a második versenyünk ebben a hónapban, sőt, lesz még egy október vége felé, ugyancsak Hódmezővásárhelyen. Az is rövidpályás lesz, ráadásul pénzdíjas.