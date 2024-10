Az ESMTK, becenevén „Liza” pillanatnyilag a viharsarki gárdával szemben is ponthátrányban van, azaz már a döntetlen is Ekker Attila legénysége számára hajthatná a vizet. Csakhogy ennek érdekében komolyan meg kell dolgozni.

Az ESMTK otthonában legalább olyan nehéz dolguk lesz a gyuiaiaknak, mint anno a Tiszakécskével szemben. Archív fotó: Kiss Zoltán

Az ESMTK az állandóságot jelenti

Az erzsébeti piros-fehérek huzamosabb ideje bajnokesélyes csapatot tartanak fenn, a játékoskeretet illetően is az állandóság jellemzi őket. Rendre csekély a mozgás a keretükben, értékvesztés esetén megfelelően pótolják a kieső láncszemeket, ami a stabil teljesítményen is érződik.

– Örülünk annak, hogy itt tarthatunk és a dobogós helyekért csatázhatunk, minél több ilyen jellegű meccset szeretnénk játszatni. Vasárnapi ellenfelünk erejét jól mutatja, hogy évek óta meghatározó, stabil csapat. Ez egyfelől tiszteletet érdemel, másrészről erőt kell adjon nekünk ahhoz, hogy sikerrel vegyük az akadályt – fogalmazott a gyulaiak vezetőedzője.

Még egy adalék a fővárosiakról: a mezőnyben csak ők állnak egyetlen vereséggel, azt is kétes körülmények között szenvedték el Tiszakécskén. Komoly kihívás vár tehát a Termál FC együttesére, amely az utóbbi két hét során adós maradt a gólokkal.

– Levontuk az utóbbi két bajnoki tapasztalatait, próbáltunk a legjobb tudásunk szerint felkészülni. Képesek vagyunk rá, hogy pontot, pontokat szerezzünk, ezzel pedig stabilizáljuk helyünket a dobogón. Megvan a magunk forgatókönyve erre, amit persze az ellenfél is befolyásolhat menet közben. Nehezíti a dolgunk, hogy akadnak betegeink és sérültjeink, de a keretünk van olyan mély, hogy megnyugtató módon tudjuk orvosolni a hiányzók pótlását – tette hozzá Ekker Attila.

Következik

A 13. forduló műsora. Október 27., vasárnap, 11.00: Vasas FC II.–Szegedi VSE, Kecskeméti TE II.–Monor SE. 13.00: Erzsébeti SMTK–Gyulai TFC, Pénzügyőr SE–FC Dabas, Hódmezővásárhelyi FC–Tiszakécskei LC, Szolnoki MÁV FC–BKV Előre, Csepel FC–Tiszaföldvár SE.

Korábban lejátszották: Martfűi LSE–Budapest Honvéd II. 1–0.