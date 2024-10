A kétnapos viadalon a Békéscsabai Előre Úszó Klub állította ki a legnépesebb gárdát, szám szerint 51 versenyzővel képviseltették magukat, kilenccel többel, mint a házigazda Kecskeméti Sportiskola. Az őszi erőfelmérő keretében további 13 békési és 14 szarvasi fiatal lépett rajtkőre.

Az őszi erőfelmérő szarvasi résztvevői Zalán Csaba edző vezetésével

Az éremtáblán is előkelő helyen zártak a békéscsabaiak, akik 20 arany-, 15 ezüst- és 19 bronzéremmel zártak, amivel a KVSC, a Szentes és a NICS Hódmezővásárhely mögött a negyedik helyen kötöttek ki. A Békési Úszó Klub Egyesület mérlege: 16 arany-, 11 ezüst- és 12 bronzérem, a Szarvasi Úszó Sport Egyesületé pedig 3 arany-, 10 ezüst- és 9 bronzmedál.

Hazai siker az erőfelmérő pontversenyében

A pontverseny élén a hódmezővásárhelyiek végeztek 1939 ponttal, őket követte a KVSC (1748), majd a Kecskeméti Sportiskola (1521). A békéscsabaiak a negyedik (1313), a békésiek az ötödik (853), a szarvasiak a kilencedik helyen zártak (470).

Az egyéni évjáratos pontverseny számításban is több Békés vármegyeit találhatunk az első három között, így a fiúknál a 2008-ban születettek között első lett a békéscsabai Nagy-Benedek Olivér, ugyanitt harmadik klubtársa, ifjabb Petróczki Zsombor. A 2009-esek esetében az élen végzett a békéscsabai Takács Botond, a 2010-eseknél második a békési Kendrella Bence. A 2013-asoknál is békési siker született Holland Regő révén, a 2014-esek esetében harmadik a békéscsabai Ádász Nándor. A szarvasiaknak is jutott elsőség: a 2017-ben születetteknél Faragó Vencel bizonyult a legjobbnak. Ami pedig a lányokat illeti, a 12 évesek között első lett a békési Metcalfe Rebecca, míg klubtársa, Oláh Míra harmadik lett. Ugyancsak harmadik a békéscsabai Gyuricza Kíra a 2013-asok között, a két évvel fiatalabbak esetében két csabai találhatunk a dobogósok között: második Baráth Martina, harmadik pedig Gyucha Vivien. Végül a békéscsabai Gubény Noémi is második a 2016-ban születettek között.

Aranyérmesek

Békéscsabai Előre Úszó Klub: Ádász Nándor, Baráth Martina, Bondár Vendel, Gubény Noémi, Gyaraki Levente, Gyucha Vivien, Gyuricza Kíra, Komlódi Balázs, Kovács Péter, Keresztúri Zsombor, Koncz Fanni, Lantos Barnabás, Nagy-Benedek Olivér, ifj. Petróczki Zsombor, Tamási Levente, Tóth Bence.