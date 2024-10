Az Előre FC pillanatnyilag 9 ponttal rendelkezik, ezzel a tabellán a 14. pozíciót foglalja el. A szegediek három egységgel gyűjtöttek többet, ami a 10. helyre jó. Bár a 9 forduló alatt csupán egyszer szenvedtek vereséget, a hat döntetlenjük miatt nem tarthatnak előrébb.

Mikló Roland és az Előre FC számára a barcikai második félidő lehet az etalon. Fotó: Kovács Donát

– Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy szurkolóink számára ez egy kiemelten fontos mérkőzés. Mindig győzni szeretnénk, de ez sajnos az utóbbi időben nem sikerült. Sokat dolgoztunk a válogatott szünetben azért, hogy visszataláljunk a győztes útra. Célunk, hogy domináns játékkal több gólt szereznünk ellenfeleinknél. Ha ez sikerül a derbin, mindenki nagyon boldog lesz. Sérült játékosaink már újra edzésbe álltak, egyedül Papp Áron visszatérésére kell még várnunk – fogalmazta meg várakozásait Michael Boris, a szegediek vezetőedzője.

Olaszos csapat lesz az Előre FC ellenfele

Igazi olaszos csapat vár tehát vasárnap a lilákra, akik az utolsó három idegenbeli fellépésükön pont nélkül maradtak. Legutóbb Kazincbarcikán az első félidő nem a terveik szerint alakult, ennek hatására kétgólos hátrányba kerültek. A meccs második felére sikerült új lendületet venni, de ez csak szépítést eredményezett, bár a döntetlen közelebb járt volna az igazsághoz.

– Az elmúlt két hétben az edzőmérkőzéseinket próbáltunk arra használni, hogy megfelelőképpen felvértezzük magunkat az előttünk álló feladatokra. Volt egy barátságos meccsünk a Magyarbánhegyessel, ezen próbáltunk minél több gólt szerezni, hátha ez is jót tesz a lelkeknek és talán lendít majd rajtunk. A Debrecen elleni meccsen pedig azt kértük, hogy próbáljunk meg felszabadultan játszani, élvezzük a futballt és gyakorlatilag a hatvanadig percig pariban is voltunk. Jól néztük ki, megálltuk a helyünket. A cserék után persze már másképp alakultak a dolgok, de ettől függetlenül nagyon tetszett a mérkőzés és a csapat teljesítménye, remélem ez a fajta hozzáállás megmarad a továbbiakra is – foglalta össze a holtidő hozadékát Csató Sándor, az Előre FC vezetőedzője.

A szakember persze kitért a hétvégi kihívásra is, ami természetesen mindkét fél részéről megkülönböztetett figyelmet kap. Ennek megfelelően a Tisza-parti városba nem feltartott kezekkel utaznak a csabaiak.