Meglehetősen sokáig, a 7. percig kellett várni a mérkőzés első góljára, amit az Előre NKSE-s Klara Schlegel lőtt, a válasz azonban nem késett sokáig. Innentől kezdve mindkét oldalon beindult a gólgyártás, többnyire a lila-fehérek vezettek, a 15. percben Szondi Zsófia második találatával már hárommal. Rendkívül gyors volt a játék, nem véletlen, hogy Gyurka János, majd Rác Sándor is sűrűn rotálta a csapatát.

Az Előre mindent megtett a pontszerzésért, de a legfontosabb pillanatokban hibáztak a lányok. Fotó: Kiss Zoltán

A 18. percben először az óváriak vezetőedzője kért időt, ekkor kétgólos békéscsabai vezetést mutatott az eredményjelző.

Az első húsz percben az Előre NKSE irányított

Hat perc alatt aztán nemhogy ledolgozta hátrányát a Mosonmagyaróvár, hanem fordított is zsinórban szerzett négy góllal. Az agresszívabb védekezési módra váltó vendégek ellen egyre több hiba csúszott be a hazaiaknál, nem is ért senkit váratlanul a 23. percben Rác Sándor időkérése. A hajrában csak sikerült ledolgozni a hátrányt a Csabának, a kipattanóra figyelő, szemfüles Kukely Klára révén.

A szünet után negyven másodperc kellett az Óvárnak, hogy két gyors góllal pillanatok alatt ellépjen. Bár a Csaba hamar egyenlített, a vendégeknek nem kellett sok idő, hogy elhúzzanak három találattal. Nagy szolgálatot tett csapatának a hetek óta kiváló formában védő Jessica Ferreira, aki több óriási védéssel tartotta meccsben együttesét. A liláknak nagyon meg kellett harcolnia a sokszor kelleténél is keményebb mosonmagyaróvári védelemmel. Hatalmas energiákat mozgósítottak, és a félidő derekán többször lőtávolba kerültek, de a látogatók vigyázni tudtak a két-három gólos vezetésükre. Az 52. percben 20–23-as állásnál a hazaiak trénere időt kért. Csapata fel is zárkózott egyre, de a vendégek jobbszélsőjére rendre nem figyeltek, két perccel a vége előtt már négy volt közte, ekkor el is dőlt a mérkőzés.

A békéscsabaiak mindent megtett a pontszerzésért, de a legfontosabb pillanatokban hibáztak.

Rác Sándor: – A vereség ellenére elégedett vagyok a csapat játékával, hiszen végig nagyot küzdött, az ötvenedik percig tartotta is magát, de sajnos a végén volt egy-két hiba. Annak örülök, hogy mióta Békéscsabán dolgozom, most először tudtam komplett sort cserélni.