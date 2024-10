Ekker Attila tanítványai zsinórban szerzett öt győzelemmel állnak a Dél-keleti csoport élén, egyetlen ponttal maga mögött tudva a legfőbb riválisnak tekinthető Tiszakécskét, amely az előző héten véleményes keretek között múlta felül a szintén bajnokesélyes Erzsébeti SMTK gárdáját, most pedig Szolnokon lesz nehéz dolga.

Ekker Attila tanítványai a fővárosban is ünnepelnének. Fotó: Kiss Zoltán

A kihívás természetesen a gyulaiak számára is adott, hiszen a 17 pontjukkal 6. helyen tanyázó honvédos fiatalok üde színfoltjai az bajnokságnak. Iskolázott focit játszanak, hazai pályán különösen veszélyesek, csupán a Pénzügyőr tudta mindhárom pontot elvenni tőlük, de ez még az évad elején történt.

Ekker Attila: a saját játékunkat kell nyújtanunk

– Az aktuális ellenfél több mérkőzését nézem végig videón, személyesen is láttam már őket ősszel – újságolta a Termál FC vezetőedzője. – Azt mondhatom, hogy egy mozgékony, fegyelmezett, a fiatal kora ellenére taktikailag is érett együttesről van szó, amely a kvalitásaival bárkit képes meglepni. Nekünk figyelmesnek, fegyelmezettnek és türelmesnek kell lennünk annak érdekében, hogy elérjük a célunkat, erre külön is felhívtam a figyelmet az öltözőben.

A tréner nem feltétlenül tartja szerencsésnek az utánpótláscsapatok esetében megszokott 11 órás kezdési időpontot, ami miatt nagyon korán kell kikelniük az ágyból a játékosoknak. Akad azonban más nehezítő tényező is.

– A másodosztályban nem lesz forduló a válogatott programja miatt. Vélhetően az NB II.-ben szereplő legügyesebb fiatalokat átcsoportosítják majd a kispestiek, ami mindenképpen megnehezítheti a helyzetünket. Ettől függetlenül igyekszünk a legjobb tudásunk szerint beleállni a meccsbe, és megpróbáljuk rájuk erőltetni az akaratunkat. Természetesen szeretnénk minél tovább elnyújtani a jó sorozatunkat, a saját játékunkat nyújtva szándékszunk begyűjteni a pontokat – emelte ki Ekker Attila.

A szakvezetőnek három játékost kell nélkülöznie a keretből. Sérülés, illetve egyéb okok miatt nem lehet ott a fővárosi mérkőzésen Krajcsó Krisztián, Geiger Norbert és Dolezsán Dávid.