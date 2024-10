Csúcsrangadók ugyan nem lesznek a III. osztályban, de Vésztőn veretlen szomszédvárak, Kaszaperen pedig szintén bajnokesélyesnek kikiáltott együttesek csapnak össze.

A bánhegyesiekre csúcsrangadó vár, a csabacsűdiek az újonc Keresztúr otthonában lépnek fel. Fotó: Babák Zoltán

Magyarbánhegyesi csúcsrangadó

A második vonal Északi csoportjában a Magyarbánhegyes elsősége megkérdőjelezhetetlen, az apácaiak második helye azonban kellemes meglepetés (talán számukra is), még ha jócskán tettek is ezért. Most mindenesetre újfent bizonyíthatják, hogy ez nem kifutott eredmény.

A program. Északi csoport, 8. forduló. Október 12., szombat, 15.00: Sarkadkeresztúri SE (5.)–Csabacsűdi GYLSE (8.), Magyarbánhegyesi FC (1.)–Csanádapácai EFC (2.), Dobozi SE (7.)–Mezőberényi LE (4.). Október 13., vasárnap, 15.00: Békésszentandrási HMSE (6.)–Békéscsabai MÁV SE (3.). Szabadnapos: Köröstarcsai KSK (9.).

Szabadkígyósi csúcsrangadó

A Déli csoport veretlen éllovasa szabadnapról jön vissza. A legmasszívabb védelemmel rendelkező, veretlen Szabadkígyós otthonába az idegenben még hibátlan, és a mezőny legtermékenyebb csapatának számító Elek látogat. A rangadót kihasználva a Mezőmegyer is felzárkózhat, amennyiben hozza a papírformát.

A program. Déli csoport, 8. forduló. Október 12., szombat, 15.00: Szabadkígyósi SZSC (1.)–Eleki USE (2.), Csorvási SK (6.)–Végegyházi SE (7.), Tótkomlósi TC (5.)–Újkígyós FC (8.). Október 13., vasárnap, 15.00: Battonyai TK (9.)–Mezőmegyer SE (3.). Szabadnapos: Lőkösháza KSK (4.).

A III. osztályú bajnokság Északi csoportjában nem múlik el hétvége rangadó nélkül. Eddig a zsadányiak voltak fókuszban, csakhogy a bihariak most szabadnapra mennek, és a másik két veretlen együttes kerül egymással szemben Vésztőn.

A program. Északi csoport, 6. forduló. Október 12., szombat, 15.00: Okány KSK (6.)–Kötegyáni FC (5.), Sarkadi KLE (4.)–Bucsa SE (7.), Vésztői TK (3.)–Békési FC II. (1.). Szabadnapos: Zsadányi KSE (2.).

A Közép csoportban a két éllovas lesz „kimaradáson”, a mezőny többi tagja egymás között osztja el a pontokat. A két párharc közül a kardosi tűnik kiszámíthatatlanabbnak.

A program. Közép csoport, 6. forduló. Október 12., szombat, 15.00: Kardos KSK (4.)–Mezőmegyer SE II. (3). Október 13., vasárnap, 15.00: Telekgerendási LSC (5.)–Gerlai SE (6.). Szabadnapos: Gádorosi LSE (2.), Kamuti SK (1.).