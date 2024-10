Cifra Tibor együttese a 10. percig egy 7–2-es rohammal indította a mérkőzést. A hazaiak időkérés után két gólra zárkóztak fel (7–5), ami átmenetileg egyszer még négyre hízott a félidő közepéig, ám azután ismét a veszprémi fiatalok pillanatai következtek. Zsinórban négy gólt dobva, a 22. minutában egalizáltak a házigazdák (9–9), ettől kezdve nem is tudtak már elszakadni a sokat hibázó látogatók.

Cifra Tibor űzte-hajtotta a játékosait. Fotó: Jenei Péter

Pontosabb játékot kért Cifra Tibor

A szünetben pontosabb játékot kért övéitől a békésiek edzője. Kevesebb lett a hiba, ám ez a védőmunka felpuhulását is magával hozta. A játékrész derekához közeledve egy jó periódussal 20–17-re ismét elléptek Kepess Jánosék, ám ez az állapot is átmenetinek bizonyult, mert egy játékmegszakítást követően visszazárkózott a hazai gárda (53. p.: 22–22). Rövid időre először a vezetést is magához ragadta, innen azonban harmadszor is megnyílt a győzelem a vendégek előtt. Az 58. perc elején 35–23-nál tűntek ismét nyerőnek, ám a lelkes helyiek innen is „kiegyenesedtek”, sőt a legvégén a győzelemért támadhattak, ám Takács Szabolcs kapus az útjukat állta, így a békésiek bő egy hét alatt a második döntetlenjüket érték el.

Cifra Tibor: – Jó kezdés után a hibáinkat kihasználva visszajött a mérkőzésbe a hazai csapat. Hullámzó játékot hozott a második félidő, a sok pontatlanság miatt nem sikerült a győzelmet megszerezni.

Veszprém HA–PV-CENTRAL Békési FKC 26–26 (10–11)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Veszprém, 120 néző. Vezette: Altmár Kristóf, Horváth Márton.

Békés: Takács – KEPESS 7 (3), Horváth L. 3, Haszilló 3, BREUER 4, VARSANDÁN 3, Novák Zs. 1. Csere: Markóczy (kapus), KOVÁCS SZ. 3, Árpási 1, Novák E., Dobos, Sütő, Szabó Á. 1. Edző: Cifra Tibor. A Veszprém legjobb góldobói: Janowszky 7, Apró 6 (3), Fenyő 3.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc + Haszilló Gergő az 58. percben kizárva. Hétméteresek: 3/3, ill. 4/3.

Megvan a kupaellenfél

Hír a békési klub háza tájáról, hogy a honi szövetségben kisorsolták a Magyar Kupa 3. fordulójának párharcait. A viharsarki gárda útjába az élvonalbeli PLER Budapest együttese került. A két klub egyeztette a mérkőzés időpontját is, amit november 11-én, hétfőn 17 órától rendeznek meg a békési Városi Sportcsarnokban.