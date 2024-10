A Békésút-Békéscsaba gyermek, serdülő és ifjúsági alakulata is fölénye sikert tudhat a magáénak.

Szatmári Levente két mérkőzés erejéig szállt vízre a Békésút-Békéscsaba csapataiban, a serdülők találkozóján hatszor, az ifjúságiak összecsapásán négyszer volt eredményes

Fotó: T. Petka Anita

Békésút-Békéscsaba–Polo Academy Sport Club Budapest 18–6 (7–1, 4–1, 4–2, 3–2)

Országos bajnokság, gyermek korcsoport, Békéscsaba. V.: Orosz, Juhász. Békéscsaba: Kálmán – Machlik 2, Bódi 3, Hajdu Á. 2, Czupper 2, Nánási 2, Suhajda S. 1. Cs.: Restye Zs., Balogh Cs., Párzsa, Uhrin Zs. 1, Uhrin B. 2, Tóth Z. 1 (1), Veszeli, Balogh B. 2. Edző: Fodor Ádám. Gól emberelőnyből: 4/3, ill. 8/2. Büntetők: 1/1, ill. 2/2. Kipontozódott: Tóth Z., Balogh Z., ill. André D.

A korosztályváltások miatt alakuló új gyermek korosztályos békéscsabai csapat végig fölényben játszva magabiztos győzelmet aratott a fővárosiakkal szemben.

Fodor Ádám: – Teljes elánnal vetette magát a küzdelembe a csapat, majd a második negyedtől igyekeztem úgy keverni a gárdát, hogy mindenki sok játéklehetőséget kapjon. Arra is ügyeltem, hogy a most ebbe a csoportba felkerült fiatalok is sokat legyenek a vízben, szokják ennek az osztálynak a légkörét, az elvárásokat, a játékvezetést, nem lebecsülve az ellenfelet. A fővárosiak játékerejét figyelve most a sima három pont begyűjtése volt a legfontosabb.

Az élcsoport állása: 1. Szentes 9, 2. Angyalföldi SI 9, Csongrád 6, 4. Békéscsaba 6.

A Békésút-Békéscsaba serdülői is könnyű feladatot oldottak meg

Békésút-Békéscsaba–Polo Academy Sport Club Budapest 22–3 (5–0, 8–0, 4–2, 5–1)

Országos bajnokság, serdülők, Békéscsaba. V.: Berki, Orosz. Békéscsaba: Krizsán – Such 8, Szatmári L. 6, Bazsó 1, Szathmáry Zs., Zimbran 2, Pallag. Cs.: Gyuricza (kapus) – Kovács G. 1, Laurinyecz 1, Nagy Á. 2 (1), Plavecz, Csüllög 1, Fölker. Edző: Zsilák László. Gól emberelőnyből: 1/0, ill. 6/1. Büntetők: 2/1, ill. 0/0. Kipontozódott: Kovács G.

A csabai serdülő csapat erődemonstrációt tartott, az első félidőben gólt sem engedett ellenfelének. A folytatásban is megmaradt a lendület, végül nagy gólkülönbségű hazai győzelem született.

Zsilák László: – A héten négy alapemberünk betegség, illetve sérülés miatt sokat hiányzott az edzésekről, azokat, akik viszont végigdolgozták ezt az időszakot, jutalmazni akartam. Persze úgy, hogy ez nem büntetés lenne a maródiak számára. Egyszóval ez azt is jelenti, hogy nem a legerősebb csapatunkkal álltunk ki, de tudtuk, hogy a mai nem lesz egy nehéz összecsapás. A csapat végig fegyelmezetten játszott, szó nélkül végigdolgozták a meccset. Góljaink zöme lefordulásokból esett, talán ez a leglényegesebb a mai napról.