A legtöbb együttes már két fordulón van túl, a Békésút-Békéscsaba csapatai csak egyen, mégis előkelő helyen találhatóak a tabellákon.

Such Bertold (fehér sapkában) a Békésút-Békéscsaba játékosa két győztes találkozón játszott, az ifiknél gólt is lőtt

Fotó: csabapolo.hu/T. Petka Anita

Hódmezővásárhelyi VSC–Békésút-Békéscsaba 8–9 (0–2, 2–0, 3–4, 3–3)

Gyermek korcsoport, Hódmezővásárhely. V.: Obrácz-Nagy Anna, Monostori.

Békéscsaba: Veszeli – Machlik 3 (1), Bódi 1, Hajdu Á. 4, Czupper 1, Nánási, Suhajda S. Cs.: Restye Zs., Tóth Z., Uhrin Zs., Uhrin B. Edző: Fodor Ádám. Gól emberelőnyből: 5/2, ill. 4/2. Büntetők: 5/2, ill. 1/1.

Változatos, izgalmas és küzdelmes mérkőzést hozott a fiatalabbak találkozója, amelyen a békéscsabaiak hamar előnyhöz jutottak, a házigazdák jó esetben időnként egálra hozták a derbit. A finisben 8–8-as állás után kevesebb mint három perccel a lefújás előtt a gólerős Hajdu Áron akcióból betalált, ami három pontot eredményezett a viharsarki egylet számára.

Fodor Ádám: – Fontos volt, hogy a három csapatunk jól kezdje az idényt, ami végül is sikerült. A serdülőknél várható volt a könnyű győzelem, a gyermek korosztályúaknál kevésbé, hiszen sok nálunk az első éves, akik tavaly még egy jóval alacsonyabb szintű bajnokságban edződtek, ezért kevesebb tapasztalattal rendelkeznek. Egy kicsit magunknak is köszönhetjük, hogy csupán egy góllal nyertünk, ugyanis egy idő után magunkra húztuk ellenfelünket. A végén kiéleződött a mérkőzés, teljesen nyílt lett, nemcsak rajtunk múlt, hogy végül sikerült behúznunk a három pontot. A begyakorolt szituációk viszonylag gördülékenyen mentek, emellett kimagasló volt a kapusteljesítményünk, ennek is köszönhetjük a jó bajnoki nyitányt. Ugyanakkor mindkét csapat elég sok hibával játszott, de akadtak szép momentumok is. Örülök a három pontnak, a folytatásban is el kell kapnunk a fonalat.

Az élcsoport állása: 1. MA-KA Szentesi VK 6, 2. Angyalföldi Sportiskola Budapest 6, Csongrádi VVSE 6, 5. Békésút-Békéscsaba 3.

A Békésút-Békéscsaba mindhárom csapata győzelemmel kezdett

Hódmezővásárhelyi VSC–Békésút-Békéscsaba 4–18 (1–7, 1–3, 2–5, 0–3)

Serdülők, Hódmezővásárhely. V.: Monostori, Szabó N. Békéscsaba: Krizsán – Szatmári L. 6, Zimbran 1, Orosz R., Pónya O. 1 (1), Pallag 2, Csüllög 1. Cs.: Gyuricza (kapus), Such, Korcsok N. 2, Suhajda Z. 2, Bazsó 2 (1), Szathmáry Zs. 1 (1), Fölker. Edző: Zsilák László. Gól emberelőnyből: 6/1, ill. 6/3. Büntetők: 1/0, ill. 3/3.