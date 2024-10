Zsilák László: – Borzasztóan nehéz mérkőzés várt ma ránk, a srácok remekül teljesítettek, de a végére alaposan el is fáradtak. Hosszú időn át fej-fej mellett haladt a két csapat, sajnos a vége felé némi előnyre tett szert ellenfelünk, és innen már nem tudtuk behozni őket. Rendkívül agresszív gárdával találtuk szembe magunkat, a szó szoros értelmében haraptak, de öröm volt látni, hogy e téren is felvette a kesztyűt csapatunk, nem maradtak adósak fiataljaink. Nagyon tetszett, hogy fejben is összeszedett volt a gárdánk, időnkét tankönyvbe illő megoldásokkal rukkoltak elő a srácok. Az is tény, még nincs igazán összeérve a mi csapatunk, így végképp pozitív, amit ma mutattak.

Az élcsoport állása. Serdülők: 1. Szentes 15, 2. Cegléd 12, 3. Angyalföldi SI 10, 4. Békéscsaba 9.

Békésút-Békéscsaba–MA-KA Szentesi VK 11–16 (3–3, 1–4, 5–4, 2–5)

Országos bajnokság, ifjúságiak, Békéscsaba. V.: Obrácz-Nagy Anna, Rapavi. Békéscsaba: Korcsok P. – Budai, Szatmári L. 6, Szanyi 1, Suhajda Z. 1, Hajdu A., Pallag. Cs.: Szathmáry Zs., Tasnádi, Such 2, Zimbran 1, Pónya O. Edző: Ajtai Miklós. Gól emberelőnyből: 5/2, ill. 11/5. Büntetők: 1/1, ill. 1/1. Kiállítás cserével: Szanyi, ill. Kun. Kipontozódott: Tóth Z., Pónya O., ill. Ternai, Bihari.

Hullámzó volt a mérkőzés, felváltva vezettek a csapatok, a finisben azonban az erős fizikumú szentesiek jelentős előnyre tettek szert, és elvitték a három pontot.

Ajtai Miklós: – Harcos mérkőzést hozott az ifjúságiak találkozója, a végeredmény azonban nem tükrözi a valóságot, a látottak alapján minimum pontot érdemeltünk volna. A sérültek és betegek közül sokan visszatértek a csapatba, és még az edzés kihagyások ellenére is igazán tüzesen harcoltak a srácok. Bár tény, nagyon elfáradtak a végére, különösen a serdülő korú játékosaink, akiknek ez már a nap folyamán a második mérkőzésük volt. Pár ítélet miatt kissé szomorkodtam, különösen azért, mert a végére a sok kiállítás miatt szinte elfogyott a csapatunk.

Az élcsoport állása.

1. Angyalföldi SI 15,

2. Debrecen 12,