Békési eredmények. Diszkoszvetés: 1. Gál Ferenc Technikum, Békés 35,70 m-es átlag (Wágner Ádám, 43,35 m; Deák Lóránt, 36,92 m; Borbély István, 35,46 m; Telegdi Bence, 27,07 m; Wágner Balázs, 26,05 m). Súlylökés: 2. Gál Ferenc Technikum 11,80 m-es átlag (Wágner Ádám, 14,12 m; Deák Lóránt, 12,55 m; Telegdi Bence, 10,71 m; Fekécs Gergő, 9,82 m; Borbély István, 9,65 m.

Október első hétvégéjén Kecskeméten rendezték meg a többpróba magyar bajnokságot, ahol két békési atléta is elindult. Durkó Szilárd az U16-osok hatpróba mezőnyében versenyzett és a 100 méteres gátfutásban 14,68 másodperccel remek egyéni csúccsal kezdett, majd ugyanígy legjobbját teljesítette távolugrásban (564 cm) és súlylökésben (10,32 m)is. A magasugrás a legerősebb száma, amit nagy fölénnyel nyert és beállította a legjobbját, a 181 centimétert és át is vette a vezetést. A 184 centihez pici szerencse hiányzott, hiszen kétszer is éppen, hogy nem sikerült a kísérlete, s mint kiderült, ez hiányzott a végén. A gerelyhajítás nem a tervek szerint alakult (24,86 m) és bár az 1500 méteren nagyot küzdött, 5:33,21 perces időt futott, végül mindössze kilenc ponttal lemaradva a harmadiktól, 2961 egységgel a 4. helyen végzett. Idén már másodszor szorult le a dobogóról leheletnyi különbséggel. Jövőre következik a tízpróba!

Az U14-es korosztályban élete első ilyen versenyén Rácz Balázs a négypróba „A” változatában állt rajthoz. A legjobban a 60 méteres gátfutásban szerepelt, ahol nagy egyéni csúcsot futott (10,08). A verseny végén a 20. helyen zárt a nagy mezőnyben.





RUNFOK 2.0 futóverseny Békésen

Október 19-én rendezik meg a RUNFOK 2.0 elnevezésű futóversenyt, Békésen, a dánfoki (Dánfok-RUNFOK, így jött a név) üdülő területén.

Egy „körözős” versenyről van szó, melyen a kör hossza 1394 méter. A szokásos 2, 3 (rajt 12 órakor), 5, 10 és 21 km-es távokon – melyeken 10 órakor dördül el a startpisztoly) kívül maratonon és egy 6 órás ultrán lehet rajthoz állni 8 órától, utóbbit párban is lehet teljesíteni. Az óvodások 13 órától 50 métert futnak az éremért. Mivel a RUNFOK a Békési DAC atléta toborzója is egyben, így lehetőség lesz kipróbálni a gerelyhajítást, diszkoszvetést és a súlylökést is, amiben a klub válogatott dobói segítenek.