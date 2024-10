Korszerű körülmények között készülhetnek az ifjú futballisták Fotó: Vincze Attila

Ahhoz, hogy meg tudjuk mozgatni a fiatalokat, manapság már olyan körülményeket kell biztosítani, amivel el tudjuk csábítani őket a számítógép elől, az online világból, ami nem egy egyszerű feladat, de csak így lehet a labdarúgásnak is utánpótlása.

Dankó Béla továbbá kifejtette, hogy az elmúlt években a programok keretében

közel 1500 új futballpályát építettek

és közel 3100 pályát újítottak fel, így gyakorlatilag a legkisebb településeken is történtek fejlesztések.

Az akadémia új csarnokának felépítését két ütemben 354 millió forinttal támogatta a hazai labdarúgó szövetség.

Az akadémia új létesítménye a város és a térség új ékessége

Békéscsaba alpolgármestere arról beszélt, hogy a létrejött fejlesztést három gondolat köré lehet fűzni, amik a futball iránti szeretet, a sok munka és a koncepciózus stratégiai gondolkodás. Elmondta, hogy azok akik elkezdték a fejlesztéseket és alakítják az akadémia mindennapjait, imádják ezt a sportot és próbálják ezt a szeretetet, tudást átadni a legfiatalabbak számára. Emellett megtanítják őket a munka becsületére is, hisz rengeteg munka van abban, hogy most itt állhatnak, hisz láthattuk, honnan indult ez az építkezés, illetve hol és hova tart, ami üzenet a fiataloknak is, hogy munka nélkül nincs siker. Kiemelte, hogy egy jó példát láthatunk arra, hogy lépésről lépésre épül, szépül, fejlődik ez a létesítmény, ami ékessége nem csak Békéscsabának, hanem a térségnek és országos szinten is. Nem lehet annál jobb példa az adófizetők pénzének hasznosulására, mint, hogy 500 gyermek a sport iránti alázat mellé tudást is kap, így olyan komoly munícióval indulhatnak el, amelyből aztán lehetnek Szoboszlaik, Willy Orbánok, Pásztor Józsefek, Mészöly Gézák, de legalábbis a társadalom hasznos tagjává válhatnak – osztotta meg gondolatait az alpolgármester.

Az esemény végén egy nemzeti színű szalag átvágásával hivatalosan is átadták az akadémia új csarnokát.