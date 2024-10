A másodosztályban még soha nem találkozott egymással a Békéscsabai Előre és a Honvéd. A két csapat egymás mögött áll a bajnoki táblázaton. A kispestiek tíz forduló után 2 győzelem, 1 döntetlen, 7 vereség és 7 ponttal a kiesést jelentő 15. helyen állnak, míg az Előre 2 győzelemmel, 3 döntetlennel, 5 vereséggel 9 pontot gyűjtve a 14. pozíciót birtokolja.

Mikló Roland, a Békéscsabai Előre középpályása a szokásos nagy akarattal játszott, de ő sem tudta győzelemre vinni a csapatát

Fotó: Délmagyarország/Török János

A Honvéd tűnt agresszívabbnak a mérkőzés elején, a 4. percben Simon Benedek kis híján be is vette Uram kapuját. Hat perccel később már a csabai kapuban landolt a labda, a főszereplő ismét Simon, aki közelről, szép mozdulattal helyezte a labdát a hazaiak kapujába. Pörgős, jó iramú találkozót láthatott a szépszámú publikum. A vendégek nem vettek vissza, a 25. percben némiképp váratlanul a gyors és szemfüles Pintér Norbert révén kiegyenlített a Békéscsaba, majd Kulbecsuk megmozdulása után emberelőnybe is került. Kifejezetten jó, eseményekben bővelkedő mérkőzést láthatott a publikum itt is, ott is egy-egy góllal.

Nem tudott újabb gólt lőni a Békéscsabai Előre

Kevesen hitték, hogy az érdemi dolgok már az első félidőben megtörténtek, a szünet után nagy rohanást, de kevesebb igazi nagy helyzetet jegyezhettünk fel. Az emberhátrányban játszó Honvéd arra vigyázott, hogy ne kapjon gólt. A lilák igyekeztek minél többször zavarba hozni a védelmet, de csak kapufáig jutottak el, így meg kellett elégedniük az egy ponttal.

10. perc: Benczenleitner adta be a labdát az alapvonal közeléből, a berobbanó Simon Benedek pedig ballal a bal alsó sarokba tekerte a labdát, 0–1.

25. perc: Albert a saját térfeléről ívelte át a labdát a túloldalra, az egyik honvédos védő rosszul ért bele, ami Pintér elé került, ő pedig a kifutó kapus fölött jobbal, 12 méterről a kapu közepébe emelt, 1–1.

40. perc: Czékus iramodott meg középen, Kulbecsuk csak szabálytalanul tudta megállítani, a játékvezető piros lapot adott a Honvéd játékosának.

Csató Sándor: – Szerettük volna már az elejétől minél többet birtokolni a labdát, támadásokat vezetni, de az ellenfél nem engedett bennünket kibontakozni. Egy nagy védelmi hibából gólt kaptunk, de az első húsz perc után magunkhoz tértünk. A második félidőben szerettük volna a labdákat a szélekig vinni, de kevés értékelhető beadás volt. Nyerni akarunk, de nem sikerült.