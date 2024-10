Gyomaendrődi FC (11.)–Dévaványai SE (7.)

Karászi László, a Gyomaendrődi FC edzője: – Szarvason az első félidőben elfogadhatóan játszottunk, de a szünet után a harmadik bekapott gól után összeomlottunk. Sajnos nincs tartása, nincs vezéregyénisége a csapatnak. A felelősségünk persze nekünk, edzőknek is megvan. Mivel a centerpályánkat felújítjuk, így a kisebb méretű edzőpályán lesz a mérkőzés, melyen talán nem úgy fog érvényesülni az ellenfél két gyors csatára, Papp Zsolt és Szabó Erik játéka. A Dévaványa jó csapat, nem véletlenül áll a hetedik helyen, de nekünk is szükségünk van a pontokra. Eggyel már elégedett lennék, ami nem sok, de az önbizalmunknak jót tenne. A legfontosabb, hogy a védekezésünknek kell nagyon összeállni.

November 3., vasárnap, 13.30

Nagyszénás SE (9.)–Szarvasi FC (3.)

Tasi Róbert, a Nagyszénás SE edzője: – Nem lesz egyszerű a dolgunk, mert a Szarvas az edzőváltás óta jó formát fut, de nem fogunk feltartott kézzel kimenni a játéktérre. Annyi könnyebbségünk van, hogy több meghatározó játékos – Nagy Szabolcs Dávid, Kovács Lajos, Varga Tamás és Kálmán Péter – is visszatér a csapatba, a múlt héten kiállított Lévai Balázs ugyanakkor eltiltását tölti. Nem tudom, hogy mit várhatunk a csapattól. Szeghalmon a vereség ellenére is jól teljesítettünk, a Kondoros ellen látottak azonban szöges ellentétben álltak az előző heti játékkal, pedig itt is megvoltak a lehetőségeink.

Szeghalmi FC (6.)–Kondorosi TE (4.)

Oláh Ferenc, a Szeghalmi FC edzője: – Az első fordulóban rendesen elszúrtuk a Kondoros ellen, hiszen két góllal is vezettünk. Ezt a hibát nem szeretnénk ismét elkövetni, a célunk természetesen a győzelem. Ellenfelünk jó első kört zárt, komolyan készülünk ellene, de most mi is jó formában vagyunk. Szoros, küzdelmes mérkőzésre számítok, és arra, hogy a drukkereink száma tovább nő. A lelkes törzsszurkolóink mellett számítunk másokra is. Füzesgyarmaton több új szimpatizáns tűnt fel a pálya szélén, sokat számított a buzdításuk. A keretünk bővült, három-négy játékossal újra számolhatok, ami azt eredményezheti, hogy nagyobb lesz a konkurenciaharc a csapatba kerülésért.