Baran Ádám szerint harapós, agresszív csapat lesz és olyan magot ültetnek el, hogy ami termőre válik, akkor sok örömet szerez a csabai szurkolóknak.

Baran Ádám bízik abban, hogy a Békéscsabai RSE idén is érmet szerez a bajnokságban. Fotó: BRSE/Imre György

– Pénteken a Fatum-Nyíregyháza elleni hazai Extraliga mérkőzéssel megkezdődik a 2024–25-ös idény. Minden készen áll, mindennel készen állnak?

– Mindig mindennel készen állunk, hiszen a klubot a folyamatos fejlődés vágy hajtja előre. A felnőttcsapat tisztességes felkészülésen van túl, a mérkőzéseken megmutatta az oroszlánkörmeit. Speciális idénykezdet lesz, hiszen egy paradigmaváltás történt, a játékoskeret megújult, a szakmai stáb munkájába is több szakember csatlakozott be. Kíváncsian, izgatottan várjuk a szezonkezdetet.

– Mindenki arra kíváncsi, hogy milyen lesz az idei teljesen megújult csapat. A felkészülési mérkőzésekből milyen következtetéseket lehet levonni?

– A csapat megújítása időszerű volt. A korábbi évek csapatából többen abbahagyták, többen nem éltek a bizalommal. Van egy sor tehetséges fiatal, többségében korosztályos válogatott játékos, akik markáns szerepet kaptak a felkészülési mérkőzéseken. Aki látta a Lugos elleni utolsó mérkőzésen a csillogó szemeket és hogy mennyire harapós volt a gárda, az elégedetten csettintett. Az a célunk, hogy lépésről-lépésre építsük be őket, hogy ők legyenek a meghatározó játékosok a Békéscsabai RSE következő éveiben. Ez egy nehéz út, lesznek hullámvölgyek. A fiatal magot egészítettük ki rutinosabb légiósokkal, akik mentori szerepet is betölthetnek. Bízom benne, hogy az idei egy agresszívabb csapat lesz és olyan magot ültetünk el, hogy ha termőre válik, akkor sok örömet szerez a csabai szurkolóknak.

– Idén nem indít az egyesület NB I.-es csapatot, ami a fiataloknak adott játéklehetőséget. Számukra milyen lehetőségek lesznek a több játékra?

– A felkészülési mérkőzések is bizonyították, hogy a szakmai stáb nem fél a fiatalokhoz nyúlni, bőven kaptak játékperceket és az Extraligában is így lesz. Tizenhat-tizennyolc éves sportolókról beszélünk, ők a korosztályos bajnokságban fognak játszani, így meglesz az optimális terhelés. Többen az Extraligába is benevezett korosztályos válogatott összetartásain is részt vesznek. Nem láttuk értelmét, hogy az NB I.-ben fiókcsapatot indítsunk. Ezek a játékosok a felnőttkeret teljes jogú tagjai. Teher alatt nő a pálma, meg fogják kapni a lehetőséget és megvan a türelem is. Ez nem meg egyik percről a másikra, de optimisták vagyunk.