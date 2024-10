A találkozó elején a DVSC dominált, a 13. percben Bárány Donát büntetőből elért góljával meg is szerezte a vezetést, ám még a szünet előtt Vólent Roland egyenlíteni tudott. A második játékrész egy gyors gólváltással kezdődött, Szuhodovszki Soma góljára 11-esből Vólent Roland válaszolt, majd szintén büntetőből Szuhodovszki is duplázni tudott. A 4–2-es végeredményt az utolsó percben a fiatal Kaye Shedrach állította be.

Mikló Roland vezet támadást a pallagi mérkőzésen. Fotó: dvsc.hu

Debreceni VSC–Békéscsaba 1912 Előre 4–2 (1–1).

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés, Debrecen-Pallag.

Debrecen: Megyeri – Sztojkovics, Kocsis G., Pellumbi, Ferenczi – Braga, Szuhodovszki, Senaga, Dzsudzsák – Domingues, Bárány. Játszott még: Pálfi (kapus), Dreskovic, Sain, Shedrach, Lénárt, Silue, Szécsi, Polozhyi, Lagator. Vezetőedző: Máté Csaba.

Békéscsaba: Uram – Fazekas, Albert, Csató M. – Hodonicki, Hursán, Pintér, Gyenti, Mikló – Sármány, Vólent. Játszott még: Tóth Patrik (kapus), Kovács G., Maronyay, Szabó B., Kóródi, Hulicsár, Szatmári, Czékus. Vezetőedző: Csató Sándor.

Gólszerző: Bárány (13. – 11-esből), Szuhodovszki (53. – 11-esből, 70.), Shedrach (90.), ill. Vólent (36. – 11-esből, 56.).