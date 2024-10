Röplabda 1 órája

A BVSC a BRSE kupaellenfele

Az már szeptemberben eldőlt, hogy idén is Budapesten kezdi meg a Magyar Kupát az MBH-Békéscsaba női csapata, amelyet a Kispest SE–BVSC-Zugló párharc leendő győztesével sorsoltak össze. Most kiderült az is, hogy az NB I.-ben szereplő zuglóiak kettős győzelemmel – 3:0 és 3:1 – vették az akadályt.

Gajdács Pál Gajdács Pál

Kiss Emese és társai a BVSC-vel meccselnek a Magyar Kupában decemberben Fotó: Imre György

A két klub már meg is egyezett a negyeddöntőbe jutásért vívandó találkozó időpontjáról. A nyolcaddöntőt december 4-én, szerdán 20 órától rendezik meg a BVSC-Zugló otthonában. Sikere esetén a DVTK–MÁV Előre csata továbbjutójával folytathatja szereplését a csabai alakulat.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!