– Mi a békéscsabai látogatásának célja? – kérdeztük Vatai Gabriellát.

– A megfogalmazott elképzeléseimben benne van, hogy a tiszteletbeli elnök asszonnyal, Bardi Gyöngyivel elkezdünk egy országjárást – melynek Békéscsaba az első állomása – és megpróbáljuk megtalálni a közös metszeteket a különböző városokkal, régiókkal, egyesületekkel, hogy tájékozódjunk, kinek hol tudunk mi segíteni, illetve hogy ki, hol tud a röplabda szövetségnek és a magyar röplabdázásának.

Vatai Gabriella szeretné még vonzóbbá tenni itthon a röplabdát Fotó: MRSZ

Elismeri a Békéscsabán zajló szakmai munkát

– Jelképes, hogy az országjárás első állomása Békéscsaba?

– Nem titkolom, hogy a Békéscsabai Röplabda Sportegyesülettel és a Békéscsabai Röplabda Akadémiával számomra nagyon fontos az együttműködés. A munkáját februárban megkezdő Röplabda Specifikus Módszertani Központ békéscsabai keretek között működik és az a fajta a munkásság, ami itt elkezdődött, az első helyek egyikén kell, hogy legyen az MRSZ értékrendjében is.

– A módszertani központ létrehozásával a röplabda mely területén számítanak előrelépésre?

– A röplabda sportág még nincs benne az akadémiai körben, de kezdeményezzük a sportállamtitkárság és a Nemzeti Sportügynökség felé, hogy szeretnénk ebbe a vérkeringésbe bekerülni. A központ neve is jelzi, hogy itt a tudományosság, a szakmai tartalmak, szakanyagok, képzések, fejlesztés, mérés és minden olyan tudományos eszköztár, ami a modern sportot jellemzi meg kell, hogy jelenjen. Szeretnénk a sporttudományi fejlődésnek ajtót nyitni.

– Megválasztása után azt mondta, hogy akkor lehet jó munkát végezni, ha belelát abba, ami történik a szervezeten belül, ha az operatív jellegű feladatok továbbra is az elnökhöz tartoznak majd.

– Meggyőződésem, hogy nem tudunk úgy szabályokat hozni, hogy nem ismerjük magát a közeget, ezért is tartom fontosnak az országjárást. Vannak információink, hogy ki, hogy működik és hol, milyen problémák, lehetőségek vannak, de akkor tudjuk racionálisabban az irányokat meghatározni, döntéseket hozni, ha ezeket a problémákat a magunkénak tudjuk érezni.

Vatai Gabriella célja, hogy a magyar röplabda újra népszerű legyen

– Legfőbb iránynak az edzőképzés jelentős átalakítását, a röplabda eredményességének növelését nevezte meg. Azért szeretne tenni, hogy a magyar röplabda újra népszerű legyen, ne vesszen el a többi látványsportág között. Mekkora feladat ez?

– Ennek a megvalósítása nem egy elnöki ciklus alatt teljesíthető küldetés, de a folyamatot el lehet indítani. Teljesíthető, mert ha nem így lenne, nem ülnék most itt. Látom, hogy a sportágunk világszinten mennyire népszerű, és hiszek benne, hogy ha kinyitjuk az emberek fókuszát, akkor ezt el tudjuk érni. Mindezt több fronton lehet megvalósítani, így ha rendezünk olyan eseményeket – mondjuk az egyesületek által –, amire felkapják a fejüket a nézők. Aki követte a párizsi olimpia strandröplabda tornáját, láthatta, hogy milyen pazar környezetben, óriási hangulatban telt ház előtt zajlott. Elfogult vagyok, de más sportágak tornáján olyan hangulat, mint a röplabdán, nem volt. A velem együtt dolgozó csapat elkötelezett amellett, hogy az embereknek lehetőséget biztosítsunk arra, hogy kipróbálják ezt a sportágat. Fontos, hogy minél több helyre eljusson, mert aki egyszer megfog egy röplabdát, biztosan magával ragadja majd.

– Annak idején, válogatott játékosként csak a Vasasban röplabdázott és azon sportvezetők közé tartozik, aki a másik oldalról is átlátja a sportágát. Amíg a játékosnak talán kisebb a felelőssége, mondjuk egy sportszövetségi elnöknek sokkal komplexebb. Egyetért ezzel a megállapítással?

– Azzal talán vitatkoznék, hogy a játékosnak csak a pályán és az eredményben van felelőssége, mert minden olyan sportolónak, aki profinak áll, tudatában kell lennie annak, hogy ő egy példakép az őt követő generáció számára, ami nagyobb felelősség, mint megnyerni egy mérkőzést. A játékos teljesítményével, hozzáállásával embereknek irányt tud mutatni. Persze, egy sportvezetőnek más jellegű feladatai vannak. Szeretném a munkám során a sportolókat is beintegrálni egy abszolút közösségépítő programba. Vannak konkrét elképzeléseim, hogy a kicsiket és a legnagyobbakat hogyan lehetne összekötni. Szeretnénk elérni, hogy a röplabdasportág idehaza egy valóban dinamikusan fejlődő, bulis közösség legyen, ahová az emberek akarnak majd csatlakozni.