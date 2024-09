Jankovics László

Szarvasi FC–Békési FC 6–0 (2–0)

Szarvas, 200 néző. Vezette: Bakos József.

Szarvas: Selmeczi-Tóth – Endrefalvi, Zima (Cservenák), Polonszki, Furár, Sindel (Simon), Magyar (Kerekes), Pilán R., Barna, Pilán M. (Takács), Hanea (Jánovszki). Edző: Klimaj Zoltán, Somogyi János.

Békés: Takács M. – Medve, Nagy J. (Burai), Tóth N. (Rabatin), Székely, Reszelő J. (Körömi), Szabó D. (Rigler), Palik, Laukó (Kovács I.), Urbán, Balázs. Szakmai vezető: Zsiros György. Edző: Szarvas András.

Gólszerző: Zima (30.), Sindel (36.), Endrefalvi (51.), Jánovszki (83.), Barna (86.), Furár (89. – 11-esből).

Klimaj Zoltán: – Gratulálok a fiúknak a három ponthoz! A győzelmünk ilyen arányban is megérdemelt, de látjuk a hiányosságainkat és hibáinkat is, dolgozunk rajta, hogy ezeket kijavítsuk.

Zsiros György: – Többeknél akarat gyenge játék mutatkozott. Ami fájó és nem kell szépíteni, a képességben jobb csapat nyert, még ilyen arány is megérdemelten.

Rohony Gábor

Nagyszénás SE–Orosházi MTK-ULE 1–2 (0–0)

Nagyszénás, 200 néző. Vezette: Tóth Imre.

Nagyszénás: Lévai – Godár, Tari (Nagy M.), Kovács L. (Varga Zs.), Libor, Kukovecz (Ugró), Papp M., Kókai Á., Nagy Sz. D., Varga T., Szijjártó. Edző: Kvasznovszky József.

Orosháza: Salka – Kasuba, Szabó Á., Valach, Darida, Isaszegi B., Isaszegi M., Márk, Szabó V., Bónus, Futó. Edző: Bodzás Ádám, Harangozó Krisztián.

Gólszerző: Papp M. (73.), ill. Valach (55.), Isaszegi M. (90.).

Kvasznovszky József: – Sajnos nem játszottunk jól, az akarat ma kevésnek bizonyult.

Bodzás Ádám: – Magunknak tettük nehézzé a mérkőzést! Az első félidőben lezárhattunk volna minden kérdést, a labdarúgás megcsúfolása lett volna, ha nem három ponttal megyünk haza.

T. R.

Dévaványai SE–Füzesgyarmati SK 3–3 (1–1)

Dévaványa, 150 néző. Vezette: Barta Tibor.

Dévaványa: Dobozi – Pap Á., Szántó (Feke), Adamecz (Katona), Kéki, Szabó E., Papp Zs., Somogyi, Szalai, Marton, Juhász P. (Ungi). Edző: Bereczki Árpád.

Füzesgyarmat: Fildan – Zs. Nagy, Kis Sz., Béres (Juhász G.), Szabó R., Szilágyi, Vámos, Pálfi, Lukács, Komáromi R., Bódis. Szakmai koordinátor: Boros Tibor. Edző: Fábián Ottó.

Gólszerző: Juhász P. (45.), Marton (71. – 11-esből), Papp Zs. (76. – 11-esből), ill. Pálfi (13.), Kis Sz. (57.), Vámos (80.).

Bereczki Árpád: – Az első félidőben el kellett volna dönteni a meccset, megint naggyá tettük a vendégek kapusát. A második félidő alapján reális a döntetlen. Korrekt játékvezetés.

Boros Tibor: – Az első félidőben a hazaiaknak, a másodikban talán nekünk volt több helyzetünk, a meccslabdát is mi hibáztuk el három-háromnál.