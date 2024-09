Az egyik, hogy a remek sprinterük, Szabó János, miután a nyáron leérettségizett, ősztől az Egyesült Államokban folytatja tanulmányait és a sportolást. A másik hír, hogy Tóth András csaknem negyven esztendei edzői, illetve közel harminc évi vezetőedzői posztjáról lemondott.

A most elköszönő szakember egykoron a gyulai edzőlegenda, Molnár Lajos kezei alatt ismerkedett meg a sportággal, majd pallérozódott remek úszóvá. Aktív versenyzői pályafutását követően a medence partjára állt Faniszló József mellé, majd vezetőedzői tevékenysége alatt rendszeresen szállította a jobbnál jobb úszókat. A teljesség igénye nélkül: Kovács Kornélia, aki ifjúsági Európa- és sokszoros magyar bajnok lett az ezredforduló tájékán. Ezzel együtt tucatnál is több korosztályos dobogóst és bajnokot nevelt, mígnem egy újabb tehetségre bukkant Daka Anett személyében, aki ifjúsági bajnok, majd felnőtt rövidpályás magyar bajnoki 2. helyezett, országos korosztályos csúcstartó lett. Nem sokkal később Veres Laura személyében újra olimpikont adott Gyula városának. A siker nem maradt el: ifi Eb arany-, felnőtt Eb ezüst-, olimpia 7. hely csapatban. Emellett még kiváló versenyzője volt Mácsok Fruzsina, aki felnőtt ob-n 3. helyezést ért el. A jelen generáció oszlopos tagja Cseresznyés Petra, aki korosztályos bajnoki címmel és dobogós helyezésekkel büszkélkedhet. Nem véletlenül vehette át idén a Gyula Város Sportjáért elismerést.

Amikor arról kérdeztem, miért váltott? – így válaszolt: – Hosszú ideig vittem a gyulai úszósportot, sok szép pillanatot éltem át, de elfáradtam. Nem szakadok el a sportágtól, úgy döntöttem, a jövőben az iskolai úszásoktatásban szeretném folytatni. Két hete már ebben élek és nagyon élvezem.

Kun Miklós, a Várfürdő vezetője, egyben az úszóklub elnöke, valamint az elnökség és a város vezetői döntöttek úgy, hogy szeptembertől Vass Gyula vegye át Tóth Andrástól a vezetőedzői posztot.

Vass Gyula ugyancsak Molnár Lajos keze alatt lett ismert úszó. Szinte minden korosztályban bajnoki, illetve dobogós helyezést ért el az 1970-es évek végén, a ’80-as években, majd szenior sportolóként is több tucat bajnoki címet zsebelt be. Profi karrierje egy részét egy másik legenda, Széchy Tamás kezei alatt töltötte a fővárosban. Edzői karrierjét ő is Gyulán kezdte, majd nevéhez fűződik a békési úszósport létrehozása. Kisebb kanyar után visszatért Gyulára, ahol eddig az utánpótlással foglalkozott. 2019-ben Békés megye Úszósportjáért kitüntetésben részesült, amelyet a Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete adományozott neki.