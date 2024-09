Könyv készülhet a pályafutásáról

– Az augusztusi gyomaendrődi köszöntésen is szóba került, hogy esetleg írna majd egy könyvet a pályafutásáról. Mennyire komoly ez az ötlet?

– Egyre komolyabb. Már beszéltem valakivel, egy szakemberrel, aki mint társíró működne közre egy rólam szóló könyv megírásában. Olvastam a nyolcszoros Grand Slam-tornagyőztes amerikai teniszező, Andre Agassi könyvét, aki egyes szám első személyben mesélt a pályafutásáról. Valahogy ilyen formában szeretném, ha majd elkészülne a könyv. De nem most, a megírását inkább majd Los Angeles utánra tervezném, nem akarom a pályafutásomról szóló történetet „szétbontani”.

– Két éve apuka, a kisfia születésével mennyire változott meg az élete?

– Mindenben. Arra már biztosan nincs időm, hogy sorozatot nézzek, nem is tudom, hogy mikor volt erre utoljára példa. Imádok a kisfiammal lenni. Kiszámoltam, 2024-ben az olimpiára való felkészülés és az olimpia miatt összesen négy hónapot voltam távol a családomtól, ez volt a siker ára. Viszont nem akarok és nem is fogok lemaradni kisfiam első lépéseiről, az első hintába ültetésről. Jól alakul az életem ezen része is.