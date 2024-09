A látogatók tavaly még a másodosztályban szerepeltek, de végül nem fértek bele a tizenhat tagúra szűkülő újévi mezőnybe. A kiesés után jelentősen átalakított, minőségi kerettel kezdték meg az idei bajnokságot Balogh Pál irányításával. Az eddigi öt győzelem arra utal, hogy a csapatépítés zökkenőmentesen lezajlott, csupán Monoron szenvedtek vereséget a tabella második helyén álló kék-sárgák.

A gyulaiak közönségszórakoztató mérkőzésre készülnek. Fotó: Kiss Zoltán

– Egy kombinatív csapatról van szó, de ugyanez rólunk is elmondható – jegyezte meg Ekker Attila, a gyulaiak vezetőedzője a hétvégi ellenfélről. – A bajnokság eddigi menete során a legtöbb nézővel mi rendelkezünk. Biztosra veszem, hogy ezúttal is nagyon sokan fognak kilátogatni a meccsre, fontos lenne olyan teljesítménnyel kirukkolni, amivel fenntartható ez az érdeklődés.

A gyulaiaknak egyébként ugyancsak a Pest vármegyeiekkel gyűlt meg a bajuk legutóbb hazai környezetben, igaz előtte egy másik Tisza-parti riválissal, a Földvárral szemben is elhullajtottak két pontot, így most éppen ennyi az elmaradásuk az aktuális látogatókkal szemben.

– Természetesen javítani szeretnénk a monori kisiklást, tudjuk azt is hogyan szeretnénk ez elérni. A hozzáállással nem lesz gond, nagy szerepe lesz az adott napi formának. Kezd megtérülni, hogy mély a keretünk, mivel a dabasi meccset két súlyos sérüléssel zártuk. Trescsula lábközépcsont törést, Nagy Sándor bokaszalag-szakadást szenvedett, mellettük Malkócs, Szabó Zsombor és Kepenyes játéka bizonytalan, akik betegséggel vagy apróbb sérüléssel bajlódnak. Mennyiségben és minőségben így is megleszünk, szeretnénk egy közönségszórakoztató meccs keretében itthon tartani a pontokat – tette hozzá a Termál FC szakvezetője.

Következik. 7. forduló. Szeptember 7., szombat, 16.00: Szolnoki MÁV FC–Kecskeméti TE II. Szeptember 8., vasárnap, 11.00: Budapest Honvéd II.–FC Dabas, Vasas FC II.–Pénzügyőr SE. 16.00: Erzsébeti SMTK–Tiszaföldvár SE, Martfűi LSE–Monor SE, Gyulai TFC–Tiszakécskei LC, BKV Előre–Szegedi VSE, Csepel TC–Hódmezővásárhelyi FC.