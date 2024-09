A világranglistán elfoglalt 89. helyével a legjobb magyarnak számító játékos kedden a 119. Rebeka Masarovával csapott össze, aki Svájcban született, szlovák felmenőkkel is rendelkezik, de spanyol színekben versenyez. A korábbi két találkozójukat a 25 éves ellenfél nyerte.

Bondár Anna nagy meccset vívott spanyol ellenfelével. Fotó: MTI/EPA/C. J. Gunther

A harmadik összecsapáson a Hajdúszoboszló SE sportolója 3:1-nél elvette Masarova adogatását, majd 5:3-nál a szettért adogatott, amikor háromórás esőszünet szakította meg a meccset. Ez nem zavarta meg a magyar játékost, aki hozta a szerváját, és ezzel a nyitójátszmát is. A folytatásban a spanyol 5:2-re elhúzott, de Bondár visszakapaszkodott, és utolérte őt (5:5), csakhogy a szettet lezáró rövidítésben ismét a rivális volt a jobb.

Az utolsó felvonásban Masarova dupla brékkel 4:0-ra ellépett, ám a magyar éljátékos ebből a gödörből is kimászott, és ismét 5:5-nél egyenlített. Ekkor újabb fordulat következett, Bondár ötödször is elvesztette a szerváját, ellenfele pedig lezárta a mérkőzést, amely nettó 3 óra 3 percig tartott.

Bondár párosban az egyiptomi Majar Seriffel indul Thaiföldön negyedik kiemeltként.



Eredmény, 1. forduló (a 16 közé jutásért):

Rebeka Masarova (spanyol)-Bondár Anna 3:6, 7:6 (7-2), 7:5