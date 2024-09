A gyakorlónappal együtt négy napig tartott az alcsútdobozi viadal, amely világranglista pontokat is adott. A gyakorlónapot elmosta az eső, ezért Tar László a pályával – ahol 12 éve játszott utoljára – történő ismerkedést élesben a keddi első versenynapon kezdte el. A pályát kiválóan előkészítették, de az első napon az időnkénti orkánszerű szél alaposan megnehezítette a játékosok dolgát, csak kevés igazán jó eredmény született.

Csak magyar bajnokságon ritka pillanat: Tar László a dobogó tetején

Fotó: Tar László Facebook oldala

– Az eredményem a két birdie (az elvártnál eggyel alacsonyabb – tehát jobb – ütésszám egy szakaszon a szerző) ellenére csapnivaló volt – kezdte beszámolóját Tar László. – A második napon viszont sokkal kellemesebb idő fogadott bennünket és én is életem legjobb scorját értem el ezen a pályán és ezzel fel is jöttem a holtversenyes második helyre. Jól hajráztam annak ellenére, hogy nem azokkal játszottam, akikkel a bajnoki címért küzdöttünk, na és az egyik versenyzőtársam viselkedése is idegesítően zavaró volt. Talán emiatt is nem úgy sikerült a zárónap, ahogy szerettem volna. A beérkezés után még negyven percet kellett várnom, hogy kiderüljön ki a bajnok. A hosszú évek alatt megtanultam nyerni, míg az ellenfeleim a végén hibáztak. El nem tudom mondani, hogy mekkora az örömöm, mert nem csak sport-, hanem erkölcsi sikert is elértem, ami talán fontosabb és az erőnléti edzőmmel, Pap Csillával befektetett speciális munka meghozta a gyümölcsét. Állítom, hogy mostani erőnléti állapotom a tíz évvel ezelőtti hasonló, ami kihat a pszichémre is – mondta el Tar László.