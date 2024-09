– A 22 éves feladó az elmúlt két évben, az átképzése során és utána is rengeteget fejlődött, a tavalyi szezonban NB I.-es fiókcsapatunk egyik meghatározó játékosa volt, de viszonylag késői posztváltása miatt további stabil játéklehetőségre van szüksége, hogy később az Extraligában is megállja a helyét, ebből kifolyólag olyan klubot kerestünk részére, ahol megfelelő szakmai garanciákat kapunk a játékos előrelépéséhez, illetve adottak a feltételek – olvasható a klub közösségi oldalán. – Lilla a Békéscsabán végigdolgozott alapozást követően csatlakozott az NB I.-ben szereplő VEHIR-VESC csapatához, ahol a hétvégén egy szlovákiai felkészülési tornán már be is mutatkozott. A kölcsönadási szerződés rögzíti, hogy 2025. január 31-ig visszahívhatjuk a játékost.

A feladó poszton ő és Fekete Ramóna sem rendelkezett még Extraligás tapasztalattal, így igazolta le a csabai klub a rutinos szlovák Barbora Koseková.