Kevesen hitték volna tavaly, hogy az éllovas Előre II. és a Kondoros párharca rangadó lesz idén. A lilák egyelőre megfelelnek az elvárásoknak, a Kondoros pedig újonc létére – ha az utóbbi három körben döntetlenekkel is – de tartja a lépést a legjobbakkal.

A Kondoros ellen sem szeretne padlóra kerülni a Békéscsaba 1912 Előre II. együttese Fotó: Bencsik Ádám

Szeptember 28., szombat, 13.00

Mezőhegyesi SE (6.)–Nagyszénás SE (10.)

Rotár Péter, a Mezőhegyesi SE edzője: – Már Füzesgyarmaton is jól játszottunk, és megérdemelten nyertünk, de Gyomaendrődön erre még tudtunk rátenni egy lapáttal és a szimpatikus hazai együttest ellen sima győzelmet arattunk. Ez azonban nem altat el minket, és szeretnénk továbbmenni a közös úton, de a céljainkat csak kemény munkával lehet elérni. A nagyszénási csapat is változásokon ment keresztül a nyáron, de rutinos és minden hájjal megkent edzőjüket ismerve várhatóan egy kemény és agresszív csapattal találkozunk. Ahhoz, hogy sikeresek tudjunk továbbra is lenni, fegyelemre, és jó helyzetkihasználásra lesz szükség. Hazai pályán győzni szeretnénk. Számítunk lelkes szurkolóinkra, akik mindig a csapat mellett vannak.

Szeptember 28., szombat, 16.00

Békéscsaba 1912 Előre II. (1.)–Kondorosi TE (4.)

Jakab Péter, a Békéscsaba 1912 Előre edzője: – A Szeghalom ellen kettő nullás vezetésünk után a második félidőben agresszívabban játszott a hazai csapat, többet támadtak és szépítettek is, igaz nekünk is volt egy nagy lehetőségünk, de a lényeg, hogy győztünk. A Kondorost jól ismerjük, hiszen több játékosuk is szerepelt korábban az Előre, vagy az UFC csapatában. Jó csapatról beszélhetünk, amelynek a lendülete a jó kezdés után megtört, amibe az is belejátszhat, hogy az egyetemistái már nem tudnak minden edzésen jelen lenni. Persze ez nem téveszt meg bennünket, de itthon játszunk és nyerni akarunk. Nem leszünk sokan, hiszen többen (Ilyés Brúnó, Marik Soma és Farkas Ádám) hiányozni fognak. Felkészülés gyanánt csütörtökön az NB II.-es csapattal egy kétszer harminc perces mérkőzést játszottunk.

A Szarvasi FC folytatná a sikerszériát

Jamina SE (5.)–Szarvasi FC (2.)

Mazán Zoltán, a Jamina SE edzője: – A védekezésünk rendben van, de a helyzetek kialakításában még javulunk kell. Legutóbb is kellett két gólt lőnünk ahhoz, hogy pontot szerezzünk Kondoroson. Csapataimmal játszottunk már egy pár mérkőzést a Szarvas ellen, de nem volt sikerélményem. Jó lenne, ha végre ez megtörne, és külön örülnék, ha megőriznénk az idei hazai veretlenségünket. Ökrös Dávid és Kovács Imre kivételével mindenki rendelkezésünkre áll.