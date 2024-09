Szabó Ágnesnek nagy valószínűséggel nem az augusztusi Eb volt az utolsó a pályafutásában.

Szabó Ágnes az isztambuli Eb-n megszerzett érem-, és trófeagyűjteményével. Fotó: A szerző felvétele

– Egészen elképesztő eredménysorral büszkélkedhet, ha csak a fekvenyomást vesszük, hatszor győzött világbajnokságon, de Európa-bajnokságon fekvenyomásban is ötször, erőemelésben háromszor. Az augusztusi isztambuli fekvenyomó Eb-n az open +84 kg-ban és az abszolútban is győzött, ráadásul az itthon valaha volt legjobb RAW-csúcsot jegyezve.

– Az Eb-re érdekesen készültünk, hiszen azt megelőzte egy világbajnokság, ahol nem igazán voltak jók a körülmények. A szövetségi kapitánnyal arról beszélgettünk, hogy bár húsz éve versenyzek, az Eb-n még tegyem oda magamat, hiszen nem tartottam kizártnak, hogy visszavonulok és majd négy év szünet után a mastersben – aminek az alsó korhatára negyven év – visszatérek. Ezután az eredmény után azonban mindenki vérszemet kapott, mert álmomban sem gondoltam, hogy a 155 kilogrammot meg fogom nyomni. S hogy egy Eb-n abszolút első legyek nagy szó, mert az eredményem az összes súlycsoportéval összevetésre került. Amikor a gyakorlatom után a három bíró jelzése alapján mindhárom fehér lámpa felgyulladt, azonnal felpattantam, mert először nem is nagyon hittem el, hogy ez sikerült. Amúgy magamat is átverném, ha azt mondanám, hogy nyugodtan tudnék ülni. Ha folytatom, akkor én lennék a legelső a sportágon belül, aki ifjúsági korától a mastersig folyamatosan versenyez. A hazai bajnokságokon indultam volna, inkább a nemzetközi szereplés jelentett kérdést, de a szövetségi kapitány számít rám.

Még ma is örül minden sikernek

– Szinte megszokottá vált, hogy ha elindul egy világversenyen, akkor nyer. Tud még örülni egy újabb sikernek?

– Hogyne, persze. Az utóbbi öt-hat évben ha elmentem egy versenyre, akkor majdnem hogy a kezdőfogással nyertem meg az Eb-t, vagy a világbajnokságot, bár nem mondom, hogy nem jelentett kihívást. Az utóbbi időben azonban sokan felzárkóztak, akik nagyon erősek, sokat fejlődtek az utóbbi időben. Aki a csúcson van, onnan csak veszíthet. A trónkövetelők célja az, hogy a legjobbat legyőzzék, erre tettek kísérletet most Isztambulban, én pedig meg akartam tartani a helyemet, ezért kellett nagyon küzdenem.