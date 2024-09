A kétnapos versenyen naponta 40 célt kellett meglőni. A pályaépítők kiválóan kihasználták a terep adottságait, voltak magasan a fákra felszerelt célok, és olyan nyílt gyepes terület is a pálya része volt, ahonnan a sűrű erdőbe kellett befelé lőni, ami bizony nagyon megnehezítette a távolságbecslést.

– Az első napot hét hibával, harminchárom ponttal zártam, ezzel az eredménnyel benne voltam az első tízben – számolt be az Eb-ről Sutyinszki István. – Reméltem, hogy a következő napon javítok majd, de nem így lett. Sokkal jobban fújt a szél és a távokat is rosszabbul becsültem meg és emiatt több hibát vétettem, valamint kihagytam két álló célt is, így a nap végét tizenegy hibával, huszonkilenc ponttal zártam. A két nap alatt elért hatvankét pont a tizenharmadik helyre volt elég. Vigasztal az, hogy a magyar csapat – melynek magam is tagja voltam – ezüstérmet szerzett. Az Európa-bajnoki címet birtokosa Csehország lett, a harmadik helyen Szlovákia végzett – zárta mondandóját a szarvasi tereplövész.