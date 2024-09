Szarvasi remények

Szeptember 7., szombat, 10.00

Szarvasi FC (8.)–Füzesgyarmati SK (12.)

Somogyi János (Szarvasi FC), aki Klimaj Zoltánnal együtt látja el az edzői teendőket: – A kedd délutáni edzést már mi tartottuk. Klimaj Zoltánnál alkalmasabb szakembert nem tudok erre a feladatra. Elnökségi tagként rendszeresen ott volt a csapat mellett, átlátja a viszonyokat, jómagam igyekszem mindenben támogatni. A játékosok hatvan-hetven százalékát ismerem, a hétvégi Kondoros elleni mérkőzést is láttam. Szeretnénk, ha a három rosszul sikerült mérkőzés után megnyernénk a szombati találkozót. A fiúk motiváltak és bántja őket, hogy még idén nincs győzelmünk.

Szeptember 7., szombat, 16.30

Szeghalmi FC (9.)–Békési FC (7.)

Oláh Ferenc, a Szeghalmi FC edzője: – Nincs más hátra, mint előre! Nem fogunk ész nélkül támadni, de biztosan támadószellemben lépünk fel szombaton. Nem árulok zsákbamacskát, győzni akarunk. Biztosan motivált, egységes csapat lesz az ellenfelünk, remélem, közönségszórakoztató találkozót látunk. Sokkal stabilabban kell csapatszinten védekeznünk mint eddig, a fegyelmezetlenségek nem férhetnek bele a játékunkba. Tiszteljük minden ellenfelünket, a Békést is, ennek szellemében lépünk pályára. Számítunk a közönségünk hathatós segítségére.

Nagyszénás SE (10.)–Jamina SE (2.)

Kvasznovszky József, a Nagyszénás SE edzője: – Három forduló után már látszik, hogy egy-két kivételtől eltekintve bárki megverhet bárkit. Mi legutóbb Békésen is erre törekedtünk, és most a Jamina ellen is ez a célunk. Békésen a hajrában kaptuk a gólt, ám előtte több helyzetünk kimaradt. Sok a fiatal a csapatunkban, akiknél hullámzó a teljesítmény. Papíron jobb összeállításban állunk fel a Jamina ellen. Papp Máté visszatért és reményeink szerint a Békésen sérülés miatt lecserélt Szijjártó Gábor is játszani fog, miként Nagy Márk is. A Jamina erős ellenfél, de ahogy mondtam, a célunk a három pont megszerzése.

Gyomaendrődi FC (4.)–Békéscsaba 1912 Előre II. (3.)

Karászi László, a Gyomaendrődi FC edzője: – Véleményem szerint a mezőny legerősebb csapatával találkozunk. Esetükben mindig kérdés, hogy kik játszanak majd vissza az első csapatukból. Ők az esélyesek, de megpróbáljuk felvenni velük a versenyt, ami azért nem lesz egyszerű a feladat. A napokban két játékost is igazoltunk, a legutóbb Kunszentmártonban futballozó huszonnégy esztendős belső védő Kiri Bencét és a tizennyolc éves szélső védő Truczka Áront.