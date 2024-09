– Legénységeink jól szerepeltek, a rajtgépes indítás nem okozott nehézséget, A szenior A egységünk az előfutam során a legjobb időt evezte. Kellett volna még evezni egy döntőt is, de az időjárás közbeszólt, így azt hosszas éjszakai egyeztetések után áthelyezték a pénteki nap végére. Természetesen azt a napot is végig versenyeztük, a leadott nevezésünk szerint. Félő volt, hogy túl fáradtak leszünk a várva várt késő délutáni döntőre, de nem így történt! A finálét megelőző utolsó futamaink a premier legénységgel lettek volna. Az előfutam középfutam, esetleges döntő már túl megerőltető lett volna, de az ifjú csapattársainktól kaptunk egy esélyt, hogy az aranyesélyes számunkban jól teljesíthessünk. Nemes gesztussal lemondtak az aznapi versenyzésükről azért, hogy minél kipihentebben szállhassunk hajóba. És innen már nem volt mese, az ő kedvükért is meg kell csinálnunk! Sikerült. Premierjeink szellemével, szurkolásával sikerült, meg lett a klubvilágbajnoki aranyérem – mesélte a részleteket Szitó Szabolcs.

Azt már mi tesszük hozzá a laikusok kedvéért, hogy a Körös Dragon szintén éremesélyes premier korosztályú hajójában több, erősebb szenior is evez, fiatalabb társaik az ő kedvükért mondták le versenyüket azért, hogy saját korosztályukban a legjobbat nyújthassák.

Helyre állt a rend

A világbajnokságot szombaton és vasárnap 500 méteres versenyszámok zárták. Sokan nem kedvelik ezt a távot, mert sprintnek hosszú, viszont több taktikázásra ad lehetőséget, mint a kétszázas táv.

– Szombat reggel a szervezőktől egy más hozzáállást tapasztaltunk, ami azt eredményezte, hogy szinte minden futam pontosan, vagy pár perccel hamarabb indult, mint ahogyan a versenyműsorban meg lett határozva. A várakozásoknak megfelelve, több összeállításunk is küzdhetett a döntőkben a dobogós helyekért. Vasárnapra megint rossz időt ígértek, ami be is következett, így a nap végét kicsit lerövidítették, de minden döntő meg volt tartva. A futamok végeztével indultunk is haza, ahol még sokat fogjuk mesélni a hat nap alatt velünk történteket. Köszönjük mindenkinek a segítséget, aki valamilyen módon hozzátett ahhoz, hogy a legjobban teljesítsünk a versenyen, jó szállásunk legyen, minden regisztrációval kapcsolatos dolog működjön, az edzések minősége a legjobb legyen, valamint edzőnknek, Nyerges Mikinek, aki az egészet összefogta – zárta élménybeszámolóját Szitó Szabolcs.