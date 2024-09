Tóth Gábor, a Békéscsaba vezetőedzője elmondta a harmadik felvonás előtt, hogy a Lugos jó erőkből áll és éremre pályázik a magyarnál egyértelműen erősebb román bajnokságban.

Elégedett békéscsabaiak, legyőzték a Lugost! Fotó: BRSE

A mérkőzés előtt Dan Brundiut, a román klub elnökét köszöntötték a házigazdák, hogy megünnepeljék a két csapat közötti együttműködés 15. évfordulóját. Ezután már tényleg a játéké volt a főszerep, az első játszma elég sok fordulatot hozott, a hajrát viszont a vendégek bírták jobban, és minimális, kétpontos különbséggel megszerezték a vezetést.

A második etap hasonlóan szorosan alakult, de ellenkező eredménnyel, ugyanis ezúttal a Békéscsaba tudott jobban koncentrálni a végén, 25:23-mal egyenlített. A hazai lendület a harmadik felvonásban is kitartott: szinte végig vezetve kontrollálták a játékot, és most a finis is jóval egyértelműbb volt, hétpontos különbséget építettek ki a végére. A negyedik szettre magukhoz tértek a románok és élre is álltak. A vége felé a BRSE megnyitotta a hajrát, de nem sikerült fordítani, ezt a szakaszt a ráadásban vitték el, jöhetett az ötödik játszma.

Az pedig jóval simábban alakult, mint addig bármelyik: a Csaba már az elején magához ragadta a kezdeményezést, nem adott esélyt a kapaszkodni vágyó ellenfelének, és 15:9-re behúzta a rövidítést, ezzel megnyerte az utolsó felkészülési mérkőzését, győzelemmel mutatkozott be hazai pályán, nem mellesleg visszavágtak a korábbi két vereségért a Lugosnak. Jöhet az október 4-i Fatum Nyíregyháza elleni szezonnyitó.

MBH-Békéscsaba–CSM Lugoj (román) 3:2 (–23, 23, 18, –24, 9)

Felkészülési mérkőzés, Békéscsaba, 600 néző.

Tóth Gábor: – Érdekes mérkőzés volt, a csapat karaktert mutatott. Az első szettben vezethettünk volna, de a fontos pillanatokban visszafogtuk az erőt és a karokat. A szándék jó volt, próbáltuk azt csinálni, amit edzésen kidolgoztunk, de amikor nyerni kell, akkor fel kell tenni az i-re azt a bizonyos pontot. Ez akkor nem sikerült, ami rányomta a bélyegét a másodikra is. A fiatalok viszont remekül szálltak be a játékba és nemcsak életben tartották a csapatot, hanem a győzelem kapujába is elvitték, majd a rutinos játékosok visszajöttek és megnyerték a mérkőzést. Igazi csapatmunka volt, ami nagyon jó jel, de nem vonunk le messzemenő következtetéséket. Várjuk a Nyíregyháza elleni szezonnyitót!