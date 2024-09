Békéscsaba tízezer dollárral támogatja

Sokan támogatják a bajnok gyógykezelését, a Magyar Olimpiai Bizottság 10 ezer dollárral, de ugyanennyivel Békéscsaba városa is, ahol Heni 2008 óta díszpolgár. Kondoros – ahonnan az Ónodi család származik – is támogatást nyújtott. A kezelései kifizetéséhez még további adományokra is szükségük van. Eddig valamennyivel több mint 10 millió forintot fizetett ki Barbara az adományozók segítségének köszönhetően a klinikának, amely a legjobb Floridában. Az is felmerült, hogy a gyógykezelése Magyarországon folytatódjon, de jelenleg nincs olyan állapotban Henrietta és az anyagi támogatás sem tart még ott, hogy haza tudják szállítani. Csak a hazaszállítás mintegy 160 ezer dollárba kerülne. Az olimpikonnak három 20 év alatti – 13, 17 és 18 évesek – gyermeke is van, akik jelenleg az édesapjukkal élnek.

Sokan, a fiatalabb generáció már nem biztosan tudja, hogy ki is Ónodi Henrietta.

Heni egy fantasztikusan őszinte, segítőkész, vidám nő. Az elsők között volt, ha segítségről volt szó, ott állt mindig az első sorban. Fantasztikusan jólelkű, jószívű, csodálatos anyuka volt... Most is az, de valójában ezt az anyaszerepet nem tudja most teljességében betölteni

– jellemezte Barbara a beszélgetésben a testvérét.

Nagyon magas az intelligenciája, jellemző, hogy még ilyen sérülésnél is még ott van az intelligenciája. – Ha egy pohár vizet viszel neki, megköszöni – mesélte tovább a tornásznő nővére. A torna után Ónodi Henrietta csendesen élt kint az Egyesült Államokban, amint megszülettek a gyermekei. Lake City-ben senki sem tudta róla, hogy egy olimpiai bajnok, azonban a magyarországi sporttörténéseket nyomon követte. A gyermekei születése után egyre kevesebbet járt haza Magyarországra.