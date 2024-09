Sok lesz az ismeretlen arc az MBH-Békéscsaba csapatában

A békéscsabai szurkolók pénteken ismerkedhetnek meg közelebbről is az MBH-Békéscsaba vadonatúj csapatával, az előző évi keretből ugyanis csupán Kertész Petra maradt meg hírmondónak, a válogatott liberó mellé sok fiatalt hívtak fel utánpótlás-csapatokból, valamint rutinos magyarok és légiósok is érkeztek, hogy meglegyen az egyensúly.

Íme az MBH-Békéscsaba vadonatúj röplabdacsapata!

Fotó: Fotó: BRSE/Imre György

A stábban is voltak változások, Tóth Gábor vezetőedző viszont maradt, akinek a vezetésével augusztus közepén kezdődött meg a munka. Szeptember legelején a Vasas ellen jött az első meccsszituációs teszt a Folyondárban, az elmúlt két hétvégén pedig idegenbeli felkészülési tornákon vettünk részt Nyíregyházán, majd Lugoson.

Az elsőn ezüstérmet szerzett a Csaba, hiszen az elődöntőben megvertük a szlovén bajnok és MEVZA-kupa-címvédő Calcit Kamnikot, a fináléban azonban a lugosiak jobbnak bizonyultak. Az egy héttel későbbi lugosi tornán a Nyíregyháza legyőzése után a hazaiaktól és a Corona Brassótól is vereséget szenvedett a Csaba.

Tóth Gábor szerint apróságok vannak még, melyeken javítaniuk kell.

– Vannak specifikus helyzetek, például amikor jó a védekezésünk, de a következő érintésünk nem pontos, akkor lassul a sebességünk és nincs pontos technikai végrehajtás sem, amiből az ellenfél vissza tud támadni. Ez mindenképp pozitív, mert nem arról kell beszélni, hogy rengeteg ki nem kényszerített hibát ejtettünk és amiatt vesztettünk, hanem apróságokról van szó, ezeket kell kijavítani. A csapat visszajelzései alapján jó irányba haladunk; sok olyan dolog fordul elő, ami eddig nem, például jönnek kérdések a játékosoktól, a csapattól – mondta a vezetőedző a klubhonlapon, aki a pénteki találkozóról is szót ejtett.

– Mindenki szeret nyerni, hiszen ezért sportolunk és mindig extra löketet ad, segíti a munkát és a morált is. A Lugos jó szintet képvisel, éremesélyes a román bajnokságban, ami erősebb, mint a magyar, lélekemelő lenne ellenük nyerni. Ráadásul jó visszaigazolás is lenne abból a szempontból, hogy jól állunk abban a folyamatban, amiben benne vagyunk. Így is látszik a fejlődés, már tudunk egymás utáni meccseket is menedzselni. Tudtuk, hogy mit és miért csinálunk, rendben volt a felfogás is, ugyanakkor becsúsztak hibák – mondta Tóth Gábor.