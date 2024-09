Az északi divízióban érdekelt, az évnek Szikszai László személyében új elnökkel nekifutó Magyarbánhegyesi FC együttese négy forduló után esélyesebbnek tartott riválisokat maguk mögött tudva, vezeti a mezőnyt.



A Magyarbánhegyesi FC edzője, Kintner János bízik a további fejlődésben. Fotó: Babák Zoltán

– Úgy gondolom, hogy a csapat a munkája és a hozzáállása gyümölcseként tart ott, ahol, igaz ezzel a múltban sem volt baj. A jó formánk kulcsaként több dolgot is tudnék említeni. Az egyik, hogy a korábbi igazolásaink mára összekovácsolódtak az egyébként szintén jó képességű társakkal. A tudásukat sikerült összefésülni a játékfilozófiánkkal,, Szintén sokat lendített rajtunk a nyáron frissiben igazolt két kezdőjátékosuk. Lakatos Geri és Sódar Krisztián játék intelligenciájuknak és a csapategységnek köszönhetően, szinte azonnal beépült és hozzá tud járulni a sikerekhez – ismertette a sikerreceptet Kintner János edző.

A Magyarbánhegyesi FC-nél fókuszban a taktika

A Magyarbánhegyesi FC együttese négy kör után három győzelemmel és egy vereséggel áll a csoportja élén, két ponttal megelőzve a második helyen tanyázó Dobozt. Magasan a legtöbb gólt lőtték, meccsenkénti egyes átlaggal a legkevesebbet kapták. Csupán Békésszentandráson nem termett babér számukra, de a hajráig ott is nyílttá tudták tenni a meccs kimenetelét és a jelek szerint abból is tanultak.

– Az erőnléttel nem volt baj, de a szentandrási fiaskó után sokkal többet kellett foglalkoztunk a taktikával és a mentális felkészüléssel, ami úgy tűnik jó mederbe terelte az eredményességet. Igyekszünk szerényen kezelni a jelenlegi sikereket, hisz bármikor elindulhatnak a legjobb csapatok is a lejtőn. Hiszek benne, hogy jó úton haladunk és bár még nagyon az elején vagyunk, de képesek lehetünk majd a csoport első harmadában végezni – tette hozzá a szakvezető.

Kintner János a tanítványaival nem ülhet sokat a babérjain, az előttünk álló hétvégén a szintén ragyogóan kezdő, egyedüli veretlen Sarkadkeresztúr otthonában lesz jelenése.

A bajnokság élmezőnye négy forduló után