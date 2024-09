Felváltva estek a pontok a találkozó elején, a szett közepén lépett meg négy egységgel a román csapat, amit a csabai edzői stáb időkéréssel igyekezett megállítani. A folytatásban is a románok domináltak és megérdemelten nyerték ezt a játékot.

A brassóiak a 2. szettben is könyörtelenül kihasználták a csabaiak minden megingását. Dékány Bernadett blokkjával és Nina Kocics pontjával felzárkózott három pontra Csaba, de tovább nem sikerült csökkenteni a különbséget, sőt a végjátékban tovább nyílt az olló.

A harmadik szettben növelte a csapásszámot a Békéscsaba, amely Gajdács Lina pontjával már 7:5-re vezetett, de pár perc múlva már ismét egyenlőt mutatott az eredményjelző (13:13). Jött az újabb fordulat: a hajrába fordulva már a Brassó vezetett, azonban Marta Hurst vezetésével, szívós munkával 22-nél utolérte ellenfelét a magyar együttes és Kocics pontjaival meg is nyerte a játékrészt.

Jól kezdte a negyedik szettet a BRSE, de nagyon szívósan tapadtak a románok, sőt a játszma közepére a vezetést is átvették. Innentől kezdve a Csaba futott az eredmény után. Bár 21:18-ra még felzárkózott, de ezzel el is lőtte a puskaporát, így a román együttes megnyerte a mérkőzést. A csabaiak egy győzelemmel és két vereséggel fejezték be a lugosi felkészülési tornát.

Tóth Gábor: – Volt tartásunk az egész hétvége alatt, a mentalitással és a küzdéssel elégedett vagyok. A mai nap is nulla kettőről jöttünk vissza szívós munkával, amiben fontos szerepe volt Nánási Zoénak és Gajdács Linának. Nívós mérkőzéseket játszottunk.

CSM Corona Brasov (román)–MBH Békéscsaba 3:1 (16, 18, –23, 21)

Nemzetközi felkészülési torna, Lugos. Békéscsaba: Koseková, Dékány, Hurst, Kocics, Mayer, Mikus. Csere: Kertész, Nánási (liberók), Kiss E., Gajdács. Vezetőedző: Tóth Gábor.