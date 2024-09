A válogatott programja miatt mindkét félnek két hete volt felkészülni erre a mérkőzésre. A hazaiak számára azért különleges a találkozó, mert újabban nem minden nap játszhatnak tétmeccset NB I.-es ellenféllel, ám most ez megadatik. A Loki szemszögéből az edzőváltás miatt válik pikánssá a párharc, a menesztett szerb Szrdjan Blagojevics helyén ugyanis ezúttal debütál Máté Csaba.

Előző csapataival Viczián Ádám többször csapott össze a Lokival. Fotó: Kiss Zoltán

A Loki ellen párharcoknak különös rangja van

– Mindig rangja volt a Békéscsaba–Debrecen csatáknak, nincs ez másként most sem, ennek megfelelően igyekeztünk felkészülni rá. Vélhetően telt ház előtt léphetünk pályára, hiszen a Hajdúságból is nagy az érdeklődés a meccs iránt, mindez a televíziós közvetítéssel és az ellenféllel együtt komoly ösztönző tényező számunkra – mondta elöljáróban Csató Sándor, a lila-fehérek vezetőedzője, aki a stábjával együtt a legutóbbi bajnoki óta eltelt két hetet sem töltötte tétlenül.

A csapat az elmúlt héten Mátraházán edzett pár napot, ahol ideális környezetben készülhetett, pénteken pedig a BVSC otthonában gyakorolt, hogy ne zökkenjen ki a heti meccsritmusból.

– Az előző héten különösen sokat dolgoztunk. Minden megmutatkozó hiányosságunkat igyekeztünk alaposan átgyakorolni, hogy hasonló szituációkban ne hibázzunk. Ez azonban nyilván a fejekben dől el, és persze képesség kérdése is. A BVSC elleni edzőmeccsen fáradtan mozgott a csapat, elő is jöttek a hibák fárad, ezekre külön felhívtuk a figyelmet az e heti munka során, amely alapvetően már a Debrecenről szólt – részletezte a szakvezető, aki az aktuális ellenfélről is kifejtette véleményét.

Nincs túl sok friss információ

Elmondása a szerint, maguk is kíváncsian várják, hogy Máté Csaba érkezésével mi minden változik meg a szombati rivális háza táján.

– Az edzőváltás óta kevés konkrét információ szivárgott ki a klubtól, de tisztában vagyunk azzal, hogy eddig is jó csapata volt a Lokinak, ezután is az lesz. Agresszív, gyors támadó focit játszik a piros-fehér gárda, igyekszik sokat birtokolni a labdát és mindenhol győzelemre tör. Biztosak vagyunk benne, hogy azok a játékosok számára különösen nagy motivációt jelent majd ez a meccs, akik az előző érában kevesebb bizalmat élveztek, de most megkapják a lehetőséget. Mi is kíváncsiak vagyunk rá mi lesz az, ami nem a régi Debrecent idézi – fűzte hozzá Csató Sándor.