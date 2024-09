A látogatók pillanatnyilag az erős középmezőnyhöz tartoznak a megszerzett 10 pontjukkal, legutóbb a Csepelt múlták felül négy nyeretlen mérkőzést követően. Balogh Béla edző alakulata jól ötvözi a fiatal tehetségeket és a rutinos, sok nagy csatát megélt labdarúgókat, emellett ott van soraikban a gólerős Kerék László is, aki tavaly 20-szor volt eredményes, idén pedig már 6 találatnál jár.

– Meghatározó játékosaik hiányában döcögött a szekér velük, a Csepel ellen viszont már érződött, hogy visszatértek a hiányzóik. Változtattak az elmúlt évi alapjátékukon is, amit nyilván figyelembe veszünk a stratégiánk kialakításakor, ugyanakkor szeretnénk a saját játékunkat előtérbe helyezni és sikerre vinni – fogalmazta meg gondolatait Ekker Attila vezetőedző, a hétvégi ellenfél kapcsán.

A szakember azt is nyomatékosította, nem tart még ott a bajnokság, hogy a tabellát vegyék elsődleges szempontnak, továbbra sincsenek „kategorizálva” a riválisok. Arra a felvetésre, miként nyugtázták a szegedi meccset és hogyan kezelik a hozadékát, a következő válasszal szolgált.

– Érdekes volt látni, hogy hátrányban kezdtünk el bátran és jól focizni. Jól szálltak be a cseréink, akik átlendítettek bennünket a visszatérő nehézségeken. A szegedi tapasztalatokat kiaknázva fontos lenne elérni, hogy az első pillanattól kezdve felvállaljuk a bátor támadójátékot. Bízunk benne, hogy ebben a pillanatnyi pozíciónk sem hátráltat majd, nem fogjuk félteni és helyén tudjuk kezelni azt, hogy vezetjük a mezőnyt – mondta a szakember, akinek néhány sérülés nehezíti csupán a dolgát.

A Tisza-parti rangadót is kihagyó Wéber László biztosan hiányozni fog a vasárnapi találkozóról mert bár felépülőben van, de még nincs százszázalékos állapotban. Lesznek olyan játékosok is, akik hasonló okokból kispadi jelenlétükkel segítik majd a társakat, a bevetésükre viszont csak a legvégső esetben kerülhet sor.

Következik

9. forduló. Szeptember 29., vasárnap, 11.00: Budapest Honvéd II.–Szegedi VSE. 14.00: Monor SE–Szolnoki MÁV FC. 15.00: Vasas FC II.–Tiszaföldvár SE. 16.00: Erzsébeti SMTK–FC Dabas, Martfűi LSE–Tiszakécskei LC, Gyulai TFC–BKV Előre, Hódmezővásárhelyi FC–Kecskeméti TE II., Csepel TC–Pénzügyőr SE.