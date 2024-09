Szegedi VSE–Gyulai Termál FC 2–3 (0–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Szeged, 400 néző. Vezette: Práth Dávid (Nagy Viktor, Kondákor Trisztán).

Szeged: Balogh Cs. – Benyó (Fodor, 77.), Farkas M., Mezei, Lévai (Ottlik, 77.) – Kalapács (Beretka, 64.), Papp Á., Csamangó, Kéri – Dobronoky (Kormányos, 57.), Albert (Orovecz, 57.). Vezetőedző: Kelemen Balázs.

Gyula: Füstös – Szabó Zs. (Kovács Zs., 90.), Szabó P., Zelenyánszki, Krajcsó – Katona (Trescsula, 70.), Zabari – Czirok, Szilágyi (Sztankó, 61.), Geiger (Malkócs, 61.) – Csicsely (Ilyés, 70.). Vezetőedző: Ekker Attila.

Gólszerző: Papp Á. (56.), Kéri (84. – 11-esből), ill. Malkócs (63.), Zelenyánszki (67.), Szabó Zs. (87.).

A találkozó elején a szegediek ragadták magukhoz a kezdeményezést, a látogatók szervezetten megszállták a saját térfelüket, amíg alább nem hagyott a kezdeti hév. Ezt az időszakot egyetlen hazai helyzet jellemezte, egy kapus által kiütött beadást lőhettek rá szabadon, de a labda a kapu fölött hagyta el a játékteret. A félidő második felére fordult a kocka, ekkor már a látogatók domináltak és támadtak többet. A 31. minutában Csicsely járt legközelebb a gólszerzéshez, de a labdája a kapufáról pattant ki, az ismétlés pedig nem sikerült Cziroknak.

A második félidő is kiegyenlített küzdelmet hozott, némileg váratlanul jött a Tisza-partiak vezető találata. Az 56. percben jobb oldali szöglet szállt a hosszúra, ahol Papp üresen maradt és a rövid sarokba fejelt, 1–0. A gyorsan végrehajtott cserék felrázták a gyulaiakat, nem is maradt el a hatás. A 63. percben Zabari szöktette Malkócsot a bal oldalon, aki némi labdavezetés után 22 méterről nagy gólt lőtt a hosszúba, 1–1. Négy minutával később a vendégek szinte lemásolták a szegedi találatot. A szögletet tovább csúsztatott labdát a hosszún magára hagyott Zelenyánszki gurította át a gólvonalon, 1–2. A hazaiak nem lankadtak és a 83. percben büntetőből egalizáltak. Szabó Zsombor csúszott össze az egyik támadóval a tizenhatoson belül, a tizenegyest pedig Kéri értékesítette, 2–2. A gyulai védő hamarosan jóvátette hibáját. A 87. percben Trescsula bal oldali centerezésére érkezett második hullámban a tizenhatos előterébe, és kapásból, jobbal a bal alsóba lőtt, beállítva a végeredményt is, 2–3.

A gyulaiak mozgalmas rangadó nyertek, a három ponttal pedig átvették a vezetést a tabellán.