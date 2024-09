Minya István: – Edzenünk kellene! V. M.

Bucsa SE–Kötegyáni FC 2–3 (1–2)

Bucsa, 30 néző. Vezette: Bálint Zoltán.

Bucsa: Kulik Cs. – Hangyási, Czinczár, Molnár Zs., Hegyesi, Pap S., Mile, Tasi T., Vágner. Játékos-edző: Nagy Ferenc.

Kötegyán: Csiki D. – Csiki P., Martinecz, Botos, Coita, Ungor, Füstös, Csiki I., Farkas L., Czinkóczky, Oláh K. Játékos-edző: Csiki István.

Gólszerző: Pap S. (24., 62.), ill. Martinecz (27., 30.), Czinkóczky (84.).

Nagy Ferenc: – Jelenleg a túlélésre játszunk, ha végig visszük az őszt, az már csoda lesz. Tegnap a kilenc jelenlévő megpróbált tizenegy ember ellen is csodát tenni, de azért a fizikai teljesítőképességnek is van határa. A távollévők indokait is megértem, de normál esetben fölényesen nyertünk volna. A focit így is mi játszottuk, csak ez nem párosult gólokkal.

Csiki István: – Elismerésünk azoknak a játékosoknak, akik a mai hosszú útra velünk tartottak. Pozitívumot csak a három pontban látunk.

Szabadnapos: Vésztői TK

Következik

Északi csoport, 2. forduló. Szeptember 14., szombat, 14.00: Békési FC II.–Okány KSK. 16.30: Vésztői TK–Sarkadi KLE, Zsadányi KSE–Bucsa SE. Szabadnapos: Kötegyáni FC.

Közép csoport

Mindössze egyetlen meccset játszottak a hattagú szekcióban, mert a Kardos és a Telekgerendás kihasználva a következő heti szabadnapját, csak akkor vívja meg egymás elleni csatáját. A kupában is remekül rajtoló Kamut nagy küzdelem árán tartotta otthon a pontokat a megyeriek ellen.

Kamuti SK–Mezőmegyer SE II. 3–0 (1–0)

Kamut, 80 néző. Vezette: Sechna Gábor.

Kamut: Takács – Kóródi, Zsibrita, Kocsor, Szarvas (Viczián), Dananaj P. (Foltin), Bán (Knapp), Németh M., Fulajtár (Gilik), Pocsai (Máté), Radics. Edző: Gál András.

Mezőmegyer II.: Szalkai J. – Hajdú, Vozár O. (Kolláth), Andó (Moka), Kovács M. (Fabulya), Miklovitz, Fekete, Frisnyicz (Egeresi), Tóth M., Csepregi, Papp Á. Játékos-edző: Laurinyecz Mihály.

Gólszerző: Kóródi (45.+11.), Knapp (83.), Foltin (85.).