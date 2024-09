A gádorosiak beszállója kiválóan sikerült, hiszen tízzel válaszoltak a gerlaiak találatára. Náluk is termékenyebbek voltak azonban a kevermesiek, akik alaposan megszórták a kedveszegett sámsoni együttest.

Északi csoport

Bucsa SE–Békési FC II. 0–4 (0–3)

Vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Bucsa, 50 néző. Vezette: Rácz Aladár.

Bucsa: Hegyesi – Hangyási Kulik Cs., Farkas (Csanádi), Czinczár, Molnár Zs., Szujó, Pap S., Mile, Tasi T., Vágner. Játékos-edző: Nagy Ferenc.

Békés: Kolompár – Megyeri (Nagy M.), D. Nagy, Mracskó, Minya, Horváth P. (Benedek), Kis J., Kardos, Rácz Gy., Mihalik, Bokros. Játékos-edző: Minya István.

Gólszerző: Rácz Gy. (10.), Kardos (25.), Minya (42.), D. Nagy (77.).

Nagy Ferenc: – Sok egyéni hibával játszottunk, amit a vendégek rendre kihasználtak. Számomra már az is öröm, hogy ismét volt egy cserénk. Ezen a szinten ritkán találkozunk ilyen színvonalas játékvezetéssel.

Minya István: – Megérdemelt vendégsiker született a lelkes és kulturáltan játszó hazai csapat ellen. Jó játékvezetés. Több pontunk van, mint a katicának.

Okány KSK–Vésztői TK 1–4 (1–2)

Okány, 200 néző. Vezette: Dohar László.

Okány: Tóth T. – Kincses, Huszár, Sujtó, Bodó, Vantara (Kovács R.), Sánta (Csurai), Bujdosó (Balogh L.), Tóth I. F. (Rózsa), Szabó B., Pesti (Kovács Gy.). Edző: Varju Richárd.

Vésztő: Jansik – Lázár A. (Varga E.), Lázár T. (Ruszó), Szőke (Mohácsi), Balázs Z., Pap Sz., Pap Zs., Szabó Sz. (Szabó S.), Kovács P. (Torzsa), Nikula (Tukacs), Fazekas J. (Juhász). Edző: Kuti István.

Gólszerző: Vantara (36.), ill. Pap Sz. (10., 13.), Fazekas R. (70., 72.). Kiállítva: Tóth T. (11. – a 16-oson kívül kézzel fogta meg a labdát).

Varju Richárd: – A múlt héten fél óra kellett hozzá, most elég volt tíz perc, hogy saját magunkat végezzük ki. Utána viszont tíz emberrel is jól küzdöttünk, de a végére nagyon elfáradtunk és a vendégek ezt ki is használták. Nagyon nehéz rendszerint több gólos hátrányban játszani, de bennünket úgy néz ki ez nyugtat meg. Mondjuk ezzel sem vagyunk előrébb, amíg elöl gólínségben szenvedünk. Csatár kerestetik!

Kuti István: – Sikerült hamar megszereznünk a vezetést, majd a hazai kiállítás után az addig domináló játékunk még fölényesebb lett. Helyzeteink alapján jóval nagyobb arányú győzelmet is elérhettünk volna, ha a befejezéseknél jobban koncentrálunk. Gratulálok a csapatnak!