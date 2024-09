Gyirmót FC Győr–Békéscsaba 1912 Előre FC 1–0 (1–0)

NB II.-es labdarúgó-mérkőzés. Győr, 625 néző. Vezette: Gaál Ákos (Kulman Tamás, Király Zsolt).

Gyirmót: Hársfalvi – Lányi (Szegi, 81.), Csörgő, Hudák D., Hajdú Á. (Helembai, 83.) – Kiss N. (Kovács D., 68.) – Horváth R. (Piscsur, 68.), Katona M., Madarász, Ugrai – Adamcsek (Molnár J., 81.). Vezetőedző: Tamás Zsolt.

Békéscsaba: Uram – Kovács G. (Hodonicki, 72.), Albert I., Csató M. – Szabó B., Tóth M. (Pintér N., 78.) – Maronyai (Komáromi, 55.), Zádori (Szatmári I., 72.), Mikló – Kóródi (Sármány, 78.), Czékus. Vezetőedző: Csató Sándor.

Gólszerző: Katona (15.).

Sárga lap: Lányi (42.), ill. Póser (52. – kispadon), Pintér (81.).

15. perc: A csabai tizenhatos előterében középen vezettek lendületes akciót a hazaiak, melynek végén a jobbról kapu elé kavarodó Katona Máté elé került a játékszer a védők között, aki 6 méterről Uram lába között lőtt laposan a hálóba, 0–1.

Mikló lövésszerű bal oldali beadása vezette be a meccset, ami Hársfalvi kezében halt el. Meglepően bátran kezdett a Békéscsaba, amely már a felezővonal táján agresszíven letámadta a házigazdákat, akiknek nem is igazán ízlett ez a harcstílus. Ennek ellenére az első rögtönzött lehetőséget értékesíteni tudták Katona révén, ami nem feltétlenül a védők dicséretére szól. Kóródi a 26. percben könnyedén egalizálhatott volna, hiszen remekül lépett ki a védők között, de az i-re a pontot nem tudta föltenni, mert fölé durrantotta a labdát. Változatos csata folyt, többnyire a két tizenhatos között járt a labda, csak a szünet előtt adódott izgalom, amikor az agilis Ugrai közeli lövését Kovács vágta ki a kapu torkából.

A második félidő elején a Gyirmót volt valamivel veszélyesebb a kapu előtt, ám azután fokozatosan átterelődött a játék a hazai térfélre. Czékus előtt adódott egy nagy lehetőség, ami a les miatt nem volt az igazi. Később pedig fejjel veszélyeztetett, ám Hársfalvi a helyén volt. Közben kettős cserékkel frissítette csapatát Csató Sándor, az újak pedig újszínt is hoztak. Az utolsó negyedórára komoly össztűz alá kerültek a vendéglátók, de vagy a kapusuk, vagy valamelyik védőjük rendre menteni tudott. A végére már nagyon kinyíltak az egyenlítésért mindent egy lapra feltevő lilák. Ez eredményezett két ígéretes gyirmóti kontrát a hosszabbításban, de azután még Pintér és Sármány is pontot érő labdát hibázott, a gyatra helyzetkihasználás miatt el is maradt az egyenlítés, ami jobban megfelelt volna a játék képének.