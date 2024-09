Közös a két félben, hogy jól kezdték a bajnokságot, ugyanakkor ez a lendület hamar megtört. A Tamási Zsolt által irányított Gyirmót három győztes mérkőzéssel indított, azután elérkezett az évad azon szakaszához, amikor nála tartósan jobb formát öltő riválisokkal került szembe. A viharsarkiakhoz hasonlóan, hazai pályán 2–2-es döntetlent ért el a BVSC-vel, majd pont nélkül maradt a Kazincbarcika és a Szentlőrinc otthonában.

– A Gyirmót évek óta a második vonal egyik stabil élgárdájának számít, nemrégiben az élvonalban is megfordult. A keretük jelentős hányadát rendre együtt tartják, melléjük pedig mindig tudnak nevesebb kluboktól motiválható fiatalokat igazolni, illetve kész labdarúgókat is. Egy jól összerakott együttes, amely nem véletlenül kezdte eredményesen az évet. Biztos vagyok benne, hazai pályán szeretné korrigálni az utóbbi két botlását, mi viszont azon dolgoztunk a hosszú szünet alatt, hogy ebben meggátoljuk – sorolta az aktuális ellenfél ismérveit Csató Sándor, a lila-fehérek vezetőedzője.

A csabai együttes bármennyire is „rázatóban van”, az idegenbeli leckéket eddig többnyire pontosan mondta föl. Tarthatna előbb is, amennyiben Kozármislenyen nem kap gólt az utolsó percben, vagy Soroksáron értékesíti a büntetőt, netán Csákváron jobb százalékkal használja ki a második félidei helyzeteit. Újoncként azonban bizonyára ez mind a „tandíj” részét képezi. Házon belül persze biztosan úgy vannak vele, hogy ideje lenne már letudni ezt a balszerencsés időszakot.

– Az eredményesebb szereplés érdekében sokkal kevesebbet hibázhatunk a pályán. Az elmúlt időszakban több esetben is könnyen ajándékoztunk gólt az ellenfeleinknek, ez sajnos nem fér bele. A hosszú szünetet arra próbáltuk meg kihasználni, hogy korrigáljuk a megmutatkozó hiányosságainkat. A BVSC elleni fővárosi edzőmeccs tartogatott néhány ilyet, a Debrecennel szembeni kupatalálkozón pedig a csapatszintű védekezésünk mondott csődöt. Azon dolgoztunk, hogy ezeket helyre tegyük, s ne nehezítsük meg a saját dolgunkat – részletezte a szakvezető, aki több kisebb sérüléssel bajlódó játékosára is számíthat.

Ugyancsak örömteli esemény, hogy a teljes munkát végző Fazekas Lóránt egy év után ismét pályára léphetett, még ha csak félórára is, és a megyei bajnokságban.

– A bajnoki szünet arra is jó volt, hogy a sérült játékosaink közül többen bevethető állapotba kerültek, mindenképpen nagyobb lesz tehát a merítés. Egyértelműen pontért, pontokért utazunk, hiszen rendkívül nehéz sorozat előtt állunk és közel sem mindegy, hogyan tudunk belemenni. Szeretnénk újfent igazolni, hogy ebben az osztályban nincs lefutott meccs – tette hozzá Csató Sándor.