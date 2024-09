A tapasztalt Kvasznovszky mester a Mezőhegyesen elszenvedett 2–0-s vereség után az alábbi, sokat sejtető nyilatkozatot tette: – A szekeret csak egyfelé lehet húzni, másként a dolog nem működik. További sikereket kívánok a Nagyszénásnak!

Kvasznovszky József nem ad már több tanácsot a szénási labdarúgóknak. Foó: Babák Zoltán

Hivatalosan is szakítottak

Hétfőn azután az egyesület vezetése megerősítette, illetve hivatalos formába is öntötte a váltást, megköszönve Kvasznoszky Józsefnek a csapatért tett áldozatos munkáját.

– Nem ért bennünket váratlanul a tréner döntése, hiszen közismerten maximalista ember, az eredmények pedig nem az általa vártak szerint alakultak. Fájó szívvel búcsúztunk el tőle, ezúttal is szeretném megköszönni a szénási fociért végzett munkásságát – tárta fel a háttérben lezajlott történéseket Asztalos Gábor szakosztályvezető, aki az utódlásról is beszámolt.

A Kvasznovszky-éra után

Kvasznovszky József március végén vette át a gárdát, Juhász Norbertet váltva, azaz éppen félévet volt a kezében a gyeplő, A kialakult helyzetben házon belüli megoldást találtak a nagyszénásiak.

– Kézenfekvő döntést hoztunk, Tasi Róbertre bíztuk a csapat irányítását. Kellő tapasztalata van már ebben a szerepkörben, jól ismeri az állományt, a mezőnyt és a viszonyokat, fel sem merült más név az utódlást illetően – fűzte hozzá a sportvezető.

A 41 esztendős Tasi Róbert huzamosabb ideje kiveszi a részét a Nagyszénás SE-n belüli utánpótlás-nevelésből. Évekkel ezelőtt már vezette a kék-fehérek felnőtt együttesét, azután pedig a Gyomaendrődi FC-nél végzett eredményes munkát, kellő rálátással rendelkezik tehát a feladatkörét illetően. Érdekesség, hogy szombaton éppen e két gárda bajnokiján debütál majd.

– A bajnokság sokkal kiegyenlítettebb az előző éveknél, az új szereplők megjelenése kifejezetten jót tett. Néhány pont benne maradt a csapatunkban, ami a rutintalanság számlájára is írható, emiatt van némi elmaradásunk. Várjuk azt, hogy csatlakozhassunk a középmezőnyhöz, ezzel együtt a fiatalítással sem szeretnénk felhagyni – mondta az elképzelések kapcsán Asztalos Gábor.

A szénásiak pillanatnyilag 4 ponttal a 12 csapatos mezőny 11. helyén állnak. Őket megelőzően, a 3. forduló után Szarvason történt edzőváltás, ahol a lemondó Sajben Gábor helyét a Klimaj Zoltán, Somogyi János duó vette át.