Békéscsabai KK–Tiszaújvárosi Phoenix KK 67-85 (22-23, 12-25, 26-14, 7-23)

NB I.-s férfi kosárlabda-mérkőzés, Zöld csoport. Békéscsaba, 200 néző. Vezette: Földi, Utasi, Szűcs.

Békéscsaba: Kovács J. 3/3, BALOG G. 15/6, VÁGVÖLGYI 17/9, Kurtucz 4, HAJDU 19. Csere: Vodila 3, Szarvas, Csák, Cvijin 6/3. Edző: Gura Norbert.

Tiszaújváros: BÁN 16/9, Lakatos 10/6, Mester 7/3, BATA 16/3, BOINITZER 21. Csere: Czimer 3/4, Kiss K. 4, Molnár B., Kovács Z. 6, Sándor 2. Edző: Lekli József.

Remek játékkal rukkolt ki a hazai csapat, öt pontjára érkezett az első újvárosi dupla. A csabaiak lendületesek voltak, Hajdu Márton pedig tarthatatlannak bizonyult a látogatók számára, a negyed végéig 10 pontot hintett. Ezzel együtt zsinórban dobott három triplával a 8. percre felzárkóztak a Tisza-partiak. A második etapra viszont keményítettek a védekezésükön, ami nem ízlett a helyieknek. Csak Vágvölgyi Ákos kinti dobásai voltak hatásosak, de önmagában az kevésnek bizonyult a lépéstartáshoz. Egy 9-0-s szériával átvette a vezetést az Újváros és a szünetig 14 pontra építette ezt.

A második félidő elején újabb négyet tett rá, mire azután beindult a csabai gépezet. Vágvölgyi két kosara adta meg az alaphangot, majd Balog Gábor vette kézbe a karmesteri pálcát, aki három minuta alatt berámolt két duplát és két triplát, később viszont sajnos megsérült. Mivel a védekezés is magas szinten volt hazai oldalon, a közönség extázisa közepette két pontra jött fel a BKK az utolsó negyedre kezdetére. A záró játék is szorosan alakult eleinte. A 34. percben Hajdu két büntetővel még 66-67-re módosította az eredményt, ám innen már csak egyetlen pontot tudott szerezni a BKK, mert újból elvesztette a fonalat a vendégek agresszív védekezésével szemben, így a Tiszaújváros izgalommentes végjátékban zsebelte be a győzelmet.