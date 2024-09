Vele ellentétben a BKK vezetősége kénytelen volt beérni azzal, hogy a gárda májusban újoncként csak a mindent eldöntő harmadik találkozón tudta bebiztosítani helyét a csoportban, a Pénzügyőr elleni kiesési rangadón, bár az alapszakasz második fele alapján, akár nyolc között is végezhetett volna. A konzekvenciákat levonva és a gazdasági helyzetet is mérlegelve, jelentős fiatalítás történt a klubnál, nem mellesleg a szakmai irányítás is új kézbe került.

Vuk Pavlovics edző helyét a gárda egykori csupa szív játékosa, Gura Norbert vette át. A szakembernek az egyke nagykőrösi felkészülési torna tapasztalatai alapján sikerült áthidalnia azt, hogy egy komplett kezdőötösre való kulcsember távozott. A házigazdákkal és a vásárhelyiekkel szembeni hosszabbításos csata arra utal, hogy a maradó rutinos játékosok képesek lehetnek megoldani a Sucov, Szoljevics, Varga Á., Varga Z., Fábián ötös távozását. Az ő helyüket a keretben tehetséges helyi nevelésű fiatalok vették át, akiknek persze még sok tapasztalatot kell szerezniük annak érdekében, hogy a pályán is sikerrel helyettesíthessék a kieső kulcsembereket. Az egyke nyomban mély vízbe küldhető játékos Szarvas Péter lesz, aki egy év után tért vissza Békéscsabára.

Egy új úton indult el tehát a klub, megpróbálnak minél több saját nevelésű kosárlabdázót versenyeztetni, ugyanakkor továbbra is bíznak a lelkes szurkolóik támogatásában, akik segítségével az év végén képesek lehetnek meghosszabbítani tagságukat.

A keret és a posztok

Kovács József (1-2), Bagi Zsolt (1-2), Vodila Bence (1-2), Balog Gábor (1-2), Botta Dukát Károly (1-2), Vágvölgyi Ákos (2-3), Szarvas Péter Roland (2-3), Scherber Kristóf (2-3), Erdős Kristóf László (2-3), Cvijin Patrik (3-4), Botos Roland Benjamin (3-4), Kurtucz Ferenc Krisztián (3-4), Hajdu Márton (4-5), Csák Dániel Zoltán (4-5)

Az alapszakasz programja

Szeptember 27., péntek, 19.40: Békéscsabai KK–Tiszaújvárosi Phoenix KC

Október 5., szombat, 17.00: Eszterházi SC Eger–Békéscsabai KK

Október 11., péntek, 19.40: Békéscsabai KK–Nagykőrösi Sólymok KE

Október 18., péntek, 18.30: Vásárhelyi Kosársuli–Békéscsabai KK

November 3., vasárnap, 17.00: Dunaharaszti MTK–Békéscsabai KK

November 8., péntek, 19.40: Békéscsabai KK–Agrofeed UNI Győr

November 15., péntek, 19.30: Pécsi TE-PEAC–Békéscsabai KK

November 29., péntek, 19.40: Békéscsabai KK–Százhalombattai KSE

December 6., péntek, 19.30: Budafoki KK–Békéscsabai KK

December 13., péntek, 19.40: Békéscsabai KK–SMAFC 1860 Soproni Egyetem

December 20., péntek, 19.40: Békéscsabai KK–Veszprémi KK