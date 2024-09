Vele ellentétben a BKK vezetősége kénytelen volt beérni azzal, hogy a gárda májusban újoncként csak a mindent eldöntő harmadik találkozón tudta bebiztosítani helyét a csoportban, a Pénzügyőr elleni kiesési rangadón, bár az alapszakasz második fele alapján, akár nyolc között is végezhetett volna. A konzekvenciákat levonva és a gazdasági helyzetet is mérlegelve, jelentős fiatalítás történt a klubnál, nem mellesleg a szakmai irányítás is új kézbe került.

Vuk Pavlovics edző helyét a gárda egykori csupa szív játékosa, Gura Norbert vette át. A szakembernek az egyke nagykőrösi felkészülési torna tapasztalatai alapján sikerült áthidalnia azt, hogy egy komplett kezdőötösre való kulcsember távozott. A házigazdákkal és a vásárhelyiekkel szembeni hosszabbításos csata arra utal, hogy a maradó rutinos játékosok képesek lehetnek megoldani a Sucov, Szoljevics, Varga Á., Varga Z., Fábián ötös távozását. Az ő helyüket a keretben tehetséges helyi nevelésű fiatalok vették át, akiknek persze még sok tapasztalatot kell szerezniük annak érdekében, hogy a pályán is sikerrel helyettesíthessék a kieső kulcsembereket. Az egyke nyomban mély vízbe küldhető játékos Szarvas Péter lesz, aki egy év után tért vissza Békéscsabára.

Egy új úton indulunk el, megpróbálunk minél több saját nevelésű kosárlabdázót versenyeztetni a 24/25-ös szezonban.

Reméljük, hogy idén is számíthatunk a Zöld csoport egyik legjobb közönségére! Szeptember harmadik hetében indul a pontvadászat!

A keret és a posztok

Kovács József (1-2), Bagi Zsolt (1-2), Vodila Bence (1-2), Balog Gábor (1-2), Botta Dukát Károly (1-2), Vágvölgyi Ákos (2-3), Szarvas Péter Roland (2-3), Scherber Kristóf (2-3), Erdős Kristóf László (2-3), Cvijin Patrik (3-4), Botos Roland Benjamin (3-4), Kurtucz Ferenc Krisztián (3-4), Hajdu Márton (4-5), Csák Dániel Zoltán (4-5)

Az alapszakasz programja

Szeptember 27., péntek, 19.40: Békéscsabai KK–Tiszaújvárosi Phoenix KC

Október 5., szombat, 17.00: Eszterházi SC Eger–Békéscsabai KK

Október 11., péntek, 19.40: Békéscsabai KK–Nagykőrösi Sólymok KE

Október 18., péntek, 18.30: Vásárhelyi Kosársuli–Békéscsabai KK

November 3., vasárnap, 17.00: Dunaharaszti MTK–Békéscsabai KK

November 8., péntek, 19.40: Békéscsabai KK–Agrofeed UNI Győr

November 15., péntek, 19.30: Pécsi TE-PEAC–Békéscsabai KK

November 29., péntek, 19.40: Békéscsabai KK–Százhalombattai KSE

December 6., péntek, 19.30: Budafoki KK–Békéscsabai KK

December 13., péntek, 19.40: Békéscsabai KK–SMAFC 1860 Soproni Egyetem

December 20., péntek, 19.40: Békéscsabai KK–Veszprémi KK